Иосиф Оганесян поглумился над нарядом Саши Черно

Бывшие участники проекта «Дом-2» прожили в официальном браке четыре года. Сейчас Иосиф и Саша находятся в процессе развода. Но им приходится видеться из-за общего ребенка.

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На днях Оганесян выложил в своем блоге видео с супругой. Черно была одета с присущей ей экстравагантностью. На Саше красовался легкий костюм в ярких расцветках. Образ дополняли розовые шлепанцы.