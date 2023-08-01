Иосиф Оганесян поглумился над нарядом Саши Черно

Бывшие участники проекта «Дом-2» прожили в официальном браке четыре года. Сейчас Иосиф и Саша находятся в процессе развода. Но им приходится видеться из-за общего ребенка.
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На днях Оганесян выложил в своем блоге видео с супругой. Черно была одета с присущей ей экстравагантностью. На Саше красовался легкий костюм в ярких расцветках. Образ дополняли розовые шлепанцы.
Саша Черно в том самом костюме. Фото: скриншот сторис в соцсетях
Молодой человек не удержался от колкостей. Он едко подметил, что жена выглядит так, словно надела на себя шкуру страуса.
«Выглядишь, как будто кожу со страуса сняли и надели на тебя», — высказался Оганесян.