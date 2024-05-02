«Не ослепительная ложь!»: как мистика стала «сестрой» Владимира Набокова и причем тут Пасха

Праздник Пасхи описывается во многих произведениях Владимира Набокова. Но самое знаменитое его стихотворение, названное в честь Светлого Христова воскресенья, было создано под влиянием трагических событий.

Оно посвящено геройски погибшему отцу, чей образ потом будет неоднократно встречаться в творчестве знаменитого писателя. Как говорил известный театральный режиссер Роман Виктюк: «Тайна любви больше, чем тайна смерти».

Кем был отец Владимира Набокова

Отец автора «Защиты Лужина» Владимир Дмитриевич Набоков был сыном министра юстиции, служившего при дворах Александра II и Александра III. Тоже активно интересовался политикой. В 1905 году совместно с Павлом Милюковым основал партию кадетов.

Личность Владимира Набокова – старшего вызывала живой интерес у окружающих не только из-за его политически-общественной деятельности. Владимир Дмитриевич блестяще владел ораторским искусством, его речи в Думе люди всегда слушали с огромным интересом. А еще он был большим модником, разбирался в литературе, увлекался боксом, фехтованием, теннисом, крокетом.

В 1917 году из-за революции семье Набоковых пришлось покинуть страну. Сначала из Петрограда они уехали в Крым, а в 1919 году перебрались в Англию, а затем в Германию. Только вот этот переезд стал роковым для семейства Набоковых...