«Не ослепительная ложь!»: как мистика стала «сестрой» Владимира Набокова и причем тут Пасха

Праздник Пасхи описывается во многих произведениях Владимира Набокова. Но самое знаменитое его стихотворение, названное в честь Светлого Христова воскресенья, было создано под влиянием трагических событий.
Оно посвящено геройски погибшему отцу, чей образ потом будет неоднократно встречаться в творчестве знаменитого писателя. Как говорил известный театральный режиссер Роман Виктюк: «Тайна любви больше, чем тайна смерти».
Кем был отец Владимира Набокова
Отец автора «Защиты Лужина» Владимир Дмитриевич Набоков был сыном министра юстиции, служившего при дворах Александра II и Александра III. Тоже активно интересовался политикой. В 1905 году совместно с Павлом Милюковым основал партию кадетов.
Личность Владимира Набокова – старшего вызывала живой интерес у окружающих не только из-за его политически-общественной деятельности. Владимир Дмитриевич блестяще владел ораторским искусством, его речи в Думе люди всегда слушали с огромным интересом. А еще он был большим модником, разбирался в литературе, увлекался боксом, фехтованием, теннисом, крокетом.
В 1917 году из-за революции семье Набоковых пришлось покинуть страну. Сначала из Петрограда они уехали в Крым, а в 1919 году перебрались в Англию, а затем в Германию. Только вот этот переезд стал роковым для семейства Набоковых...
Владимир Набоков – старший. Фото: Global Look Press
В этот период Владимиру Набокову – младшему было 23 года. К тому времени он уже успел издать первый сборник стихов на собственные средства и считался начинающим автором, подающим большие надежды. Свой первый знаменитый роман «Машенька» он напишет только спустя четыре года. Писатель еще не знает, что 28 марта навсегда изменит его жизнь.
Трагедия на лекции
В тот вечер в Берлине с лекцией «Америка и восстановление России» выступал лидер партии кадетов и друг Владимира Набокова – старшего Павел Милюков. После окончания первой ее части, примерно в 22:00, из зала выбежал какой-то человек и с криком «За царскую семью и за Россию!» выстрелил в лектора.
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Пока толпа замешкалась, Владимир Набоков попытался схватить преступника за руку и выбить у него из рук оружие. Но в это время на сцене появился еще один террорист, который три раза выстрелил в Набокова. Две пули попали в позвоночник Владимира Дмитриевича, третья прошла через левое легкое и сердце. Выстрелы оказались смертельными.
(Что же касается Павла Милюкова, то он остался жив и дожил до 1943 года).
Дверь между двумя мирами
Владимир Набоков тяжело переживал смерть отца. В тот период он написал трагическое, но вместе с тем жизнеутверждающее стихотворение, посвященное родному человеку, и назвал его «Пасха». Оно вышло в праздник воскресения Христа, 16 апреля 1922 года.
«Пасха»
Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
сияет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.
Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели —
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..
А как же трагедия повлияла на творчество молодого автора?
Писатель Владимир Набоков в молодости. Фото: из открытых источников
Спустя год после описанных событий появилось еще одно стихотворение, посвященное отцу Владимира Набокова, под названием «Гекзаметры». Впрочем, все творчество писателя было пронизано любовью к отцу, он словно говорил с ним сквозь пространство и время и мысленно ждал ответы на волновавшие вопросы.
«Я трачу сейчас два часа на то, чтобы описать двухминутный бег его безупречного почерка», — писал о родителе Владимир Набоков в автобиографической книге «Память, говори».
Владимир Набоков с женой. Фото: Global Look Press
Во многих произведениях Набокова встречался и образ Пасхи: в романах «Дар», «Защита Лужина», рассказе «Пасхальный дождь», в текстах «Херувимы», «Ангелы», «Молитва». Ведь этот праздник ассоциируется с воскресением, с победой жизни над смертью.
Вообще, мистика стала постоянной спутницей творчества Владимира Набокова. Как писали критики, действия его произведений происходят в двух мирах одновременно, а между этими мирами — неплотно закрытая дверь. И открыть ее можно только с помощью любви…