Тигран Салибеков об отношениях с Викторией Лысковец, детях и бывшей жене: «Они деньги принимают, но видеться со мной не хотят»

Последнее время Интернет будоражили новости о взаимоотношениях пары участников проекта «Дом-2» Тиграна Салибекова и Виктории Лысковец. Семейная пара оказалась чуть ли не на грани расставания. Якобы Виктория приревновала избранника к новенькой шоу Залине. При этом Виктория и Тигран готовятся к скорому появлению ребенка.

Масла в огонь подливали и пользователи Сети. Так, они припомнили Тиграну его прошлый брак с Юлией Колисниченко и наличие трех детей. В Интернете Виктории Лысковец советовали чуть ли не уходить от мужа.

А что думает об этой ситуации сам Тигран Салибеков? Об этом он и рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Я не засматривался на Залину»

- Сейчас весь Интернет шумит о том, что Виктория хочет с вами расстаться, потому что вы засматривались на другую девушку Залину. Как бы вы это сами прокомментировали?

- На самом деле Вика не хотела со мной расставаться. И я не засматривался на Залину. Просто, когда она зашла, пару ребят и ведущие пошутили на счет ее большой груди. Вспомнили, что я люблю пышные формы, и начали шутить по этому поводу.

Но несмотря на мою раскрепощенность, я очень скромный парень. И когда на меня направлено столько внимания, я начинаю улыбаться, смеяться, странно себя вести, но, наверное, нужно было не реагировать и не отвечать на эти выпады, дабы показать, что меня это все не трогает, что я уже женат.

Но все зашло слишком далеко и надо было это пресечь. И Вика обижалась на меня за то, что я не пресекаю такие шутки.

- А как на самом деле складываются отношения с Викторией?

- Отлично. Мы ждем ребенка, который скоро должен родиться.

Конечно, порой возникают недопонимания, как и у всех. Но в принципе мы все давно отрегулировали и стараемся работать над ними. Самое главное – это быть командой, а не топить друг друга.