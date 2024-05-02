Тигран Салибеков об отношениях с Викторией Лысковец, детях и бывшей жене: «Они деньги принимают, но видеться со мной не хотят»

Последнее время Интернет будоражили новости о взаимоотношениях пары участников проекта «Дом-2» Тиграна Салибекова и Виктории Лысковец. Семейная пара оказалась чуть ли не на грани расставания. Якобы Виктория приревновала избранника к новенькой шоу Залине. При этом Виктория и Тигран готовятся к скорому появлению ребенка.
Масла в огонь подливали и пользователи Сети. Так, они припомнили Тиграну его прошлый брак с Юлией Колисниченко и наличие трех детей. В Интернете Виктории Лысковец советовали чуть ли не уходить от мужа.
А что думает об этой ситуации сам Тигран Салибеков? Об этом он и рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Я не засматривался на Залину»
- Сейчас весь Интернет шумит о том, что Виктория хочет с вами расстаться, потому что вы засматривались на другую девушку Залину. Как бы вы это сами прокомментировали?
- На самом деле Вика не хотела со мной расставаться. И я не засматривался на Залину. Просто, когда она зашла, пару ребят и ведущие пошутили на счет ее большой груди. Вспомнили, что я люблю пышные формы, и начали шутить по этому поводу.
Но несмотря на мою раскрепощенность, я очень скромный парень. И когда на меня направлено столько внимания, я начинаю улыбаться, смеяться, странно себя вести, но, наверное, нужно было не реагировать и не отвечать на эти выпады, дабы показать, что меня это все не трогает, что я уже женат.
Но все зашло слишком далеко и надо было это пресечь. И Вика обижалась на меня за то, что я не пресекаю такие шутки.
- А как на самом деле складываются отношения с Викторией?
- Отлично. Мы ждем ребенка, который скоро должен родиться.
Конечно, порой возникают недопонимания, как и у всех. Но в принципе мы все давно отрегулировали и стараемся работать над ними. Самое главное – это быть командой, а не топить друг друга.
Тигран Салибеков и Виктория Лысковец на проекте «Дом-2». Фото: телеканал Ю
- За что вы полюбили Викторию?
- За ее доброту, красоту, за ее преданность и отношение ко мне. Несмотря на все мои «гульки», она всегда была со мной, никогда не отказывалась от меня. Когда я понял, как это ценно, то начал влюбляться в Вику.
Я смотрел на то, как Виктория относится к родителям, как она мыслит по поводу воспитания детей, потому что в том браке у нас постоянно возникали недопонимания на счет воспитания сыновей. Важно и то, что я делаю работу над ошибками. И конечно, самое главное – это любовь.
В других отношениях и в супружеской жизни я вначале совершил ошибки, которые таились на дне. А когда ситуация всколыхнулась, это все уже поднялось со дна.
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«Хотим назвать сына Леоном»
- Известно, что Виктория беременна. Кого ждете?
- Мальчика. И несмотря на то, что у меня три сына, я хотел бы снова пацана, потому что уже привык к парням. Вот смотрю я на девочек, когда к нам приходят мамы с детьми - прикольно, круто, но душа у меня лежит именно к пацанам. И я очень рад, что у меня появится еще один.
- А как хотели назвать ребенка?
- Назвать сына мы хотим Леон. «Леон» - это мой любимый фильм. Когда-то давно я хотел назвать девочку Леоной.
Но потом выяснилось, что у меня все-таки снова будет сын. Мы рассматривали и другие имена, но в итоге остановились на Леоне и не делаем из этого секрет.
«Разводясь, мы составили брачный договор»
- Осенью 2023 года в СМИ писали, что ваша бывшая жена Юлия хочет отобрать у вас квартиру, но суд на вашей стороне. Сейчас она перестала предпринимать такие попытки? Хотели ли бы вы примирения с ней?
- Она на протяжении двух с половиной лет судилась со мной, сама подавала в суд. Хотя в Интернете писала: «Этот негодяй все не может от меня отстать, подает на меня в суд, а я всего лишь отбиваюсь».
Разводясь, мы составили брачный договор и договорились о том, что кому отойдет. Я оставил многое, поступил достойно, правильно и грамотно. Но она решила обойти этот момент и украсть у меня квартиру, машину, мебель, другую квартиру.
Я отсудил квартиру, честно выиграл ее, несмотря на то, что потратил много денег. Также я отсудил машину.
Сейчас она перестала предпринимать попытки судиться, потому что у нее наступили другие проблемы - с законом Российской Федерации. У нее много отказных, и сейчас этой женщине светит уголовное дело, поэтому она и прекратила делать пакости.
Тигран Салибеков и Юлия Колисниченко на проекте «Дом-2»
- То есть вы не хотели бы примирения?
- Нет, не хотел бы. Для меня этого человека больше не существует. И если мы и наладим общение, то только по детям. И то, там есть много нюансов.
Даже если я и буду писать что-то о детях, то без приветствия и каких-то теплых слов. Мол, хочу забрать сына в 12, а привезу в 6. Не видеться, не слышаться, не подниматься попить кофе… Дети уже взрослые, спустятся сами.
Я не вижу смысла в таком общении. Она для меня предатель, человек, который хотел посадить меня в тюрьму.
- А как обстоят дела в общении с детьми?
- Сейчас я с ними не общаюсь, хотя предпринимал много попыток, чтобы поговорить с ними, объяснить ситуацию по-взрослому, потому что их мама уже два с половиной года рассказывает всю правду и неправду о том, что происходит между нами.
И я тоже вынужден рассказывать сыновьям правду. Но они не выходят на контакт, не отвечают мне, хотя я пишу сообщения, в социальных сетях. Я писал, что прошу прощения и что несмотря на отношения с их мамой, я остаюсь их отцом и хочу участвовать в их воспитании. Но они не отвечают на мои послания.
Недавно я видел старшего сына. Он сказал мне: «Я не знаю вас, мужчина».
Я понимаю, что мама так настроила их, и дети сейчас говорят не свои слова и мысли. Но факт остается фактом. Я делал много попыток, но не выходят они на связь. И я решил поступить мудро. Насильно мил не будешь, кто бы что ни говорил, поэтому я решил отпустить ситуацию. И раз дети не хотят общаться, это их выбор.
А я как отец и как мужчина, прежде всего, дал им жизнь, воспитывал до 10 лет. Я им оставил три квартиры. Одна из них – двушка, где они живут, младший остается с мамой во второй комнате. Две квартиры уходят старшему и среднему. Я каждый месяц плачу алименты в размере 53 000 рублей, помогаю материально.
Они деньги принимают, но видеться со мной не хотят. Спасибо маме!
Хотя я редко, но все-таки вижусь с младшим сыном Багратом. Он еще совсем ребенок, ходит в садик, у него еще играет любовь к отцу. Сын бежит ко мне навстречу.
И когда он в садике, то я приезжаю к нему, мы с ним разговариваем. Но я даже не забираю его гулять, потому что это будет без камер и присмотра заведующих и нянечек, потому что каждый раз, когда что-то происходит с детьми, на меня пишут заявление. И поэтому я стараюсь не забирать ребенка, чтобы не испортить себе жизнь.
Тигран Салибеков с детьми. Фото: соцети Тиграна Салибекова
- Планируете ли наладить отношения со старшими детьми?
- Конечно, планирую. Но если они сами этого не хотят, то я не буду лезть из кожи и навязываться. Многие меня не понимают, но я воспитывался на Кавказе, а там немного другое мировоззрение.
Прежде всего я хочу быть для своих детей родителем, которого они понимают, ценят, любят, и важно, чтобы я имел авторитет в их глазах. Но унижаться так, как многие мне советуют, уже будет не авторитетно. Их мама подорвала мой авторитет.
И я не могу воспитывать сыновей, потому что в любой момент они могут меня послать, как это было раньше, и не извиняться за это. Все это будет плачевно и неправильно, а я люблю все делать правильно.
«Я хотел, чтобы меня узнавали»
- Какую роль все-таки «Дом-2» сыграл в вашей жизни?
- Колоссальную. Я очень любил внимание, камеру, сцену, аплодисменты. И когда я впервые пришел на проект, мне было 24 года.
Я с 17 лет занимался танцами, сотрудничал с модельным агентством, трудился барменом. Но во всех этих сферах не требовалось умения хорошо говорить…
А я очень хотел читать рэп, выступать. Меня раскрепостил именно «Дом-2», потому что показывать свою жизнь на камеры не так уж просто. Я долгое время этому учился.
Потом я открыл караоке, но все также боялся выступать, петь песни.
- На проекте «Дом-2» вы занимаетесь массажем, открыли массажный салон…
- Массажем я занимаюсь с удовольствием. Спасибо за это «Дому-2», что мне дали профессиональное образование. До этого я и так делал массаж хорошо, но у меня не было профессионального образования. Сейчас я его получил, занимался массажем, открыли салон.
Но, к сожалению, Вика очень напрягалась по этому поводу. И я ее понимаю. Для меня семья важнее. И если Вику это напрягает, я пока решил закрыть эту тему и массажный кабинет, не заниматься массажем…В планах – заниматься немного другим.
Но если прижмет, чтобы не остаться голодным, буду делать массаж.
А вообще, я хотел, чтобы меня узнавали, чтобы со мной фотографировались. Все это я получил благодаря «Дому-2». И я считаю, что не одежда красит человека, а человек – одежду. Поэтому, неважно, в каком месте ты находишься. Главное – чтобы ты оставался человеком.
Тигран Салибеков и Виктория Лысковец на проекте «Дом-2»
- Каковы ваши планы?
- Несмотря на мой развод и тяжелую ситуацию, продолжать жить. Жизнь продолжается! Продолжать любить, ценить, благодарить за все – за то, что мы проснулись, есть еда и что попить, за то, что здоровы родители и близкие. Нужно радоваться каждому дню! У меня появилось очень много позитива!
Проблемы стали уходить, началась новая жизнь. В планах - воспитывать ребенка, по возможности наладить отношения с детьми от первого брака.
Планируем ли мы уходить с «Дома-2»? Не планируем. Нам хорошо на «Доме-2». Мы хотим показывать любовь, то, каким должно быть взаимопонимание на проекте, особенно среди женатых пар. И самое главное – показать то, какой я настоящий отец, и как я воспитываю ребенка под камерами.
На меня повесили очень большое и страшное клеймо после развода. И для меня это стимул показать, какое я даю воспитание. Поэтому ближайший год еще точно будем на проекте!
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