«Тетенька за тридцать»: Саша Черно в белом халатике обнажила сокровенное, плюхнувшись на диван

В это воскресенье, двадцать пятого июня, день рождения у бывшей участницы «Дома-2» Саши Черно. Эпатажной брюнетке без комплексов исполнилось тридцать лет. Саша Черно считает этот возраст особенным.
В день рождения она поделилась видео, на котором иронизирует над своей круглой датой. Саша Черно в белом халатике плюхнулась на диван, обнажив сокровенное - свои стройные, похудевшие ножки. И под песню Татьяны Мужицкой «Тетенькам за тридцать» Саша Черно театрально жестикулирует.
«Я сегодня стала тетенькой за тридцать
Значит, надо в жизни мне определиться:
То ли горько плакать, то ли веселиться.
Что же это значит, быть тетенькой за тридцать», - поется в песне.
Под видео Саша Черно поздравила сама себя с днем рождения, заявив, что у нее есть все, о чем можно только мечтать. В том числе, и амбициозные планы.
«Привет мои 30 лет! Горда тем, что имею. Впереди большие планы. Всех, кто рядом, люблю и ценю», - написала под видео Саша Черно.