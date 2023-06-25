«Тетенька за тридцать»: Саша Черно в белом халатике обнажила сокровенное, плюхнувшись на диван

В это воскресенье, двадцать пятого июня, день рождения у бывшей участницы «Дома-2» Саши Черно. Эпатажной брюнетке без комплексов исполнилось тридцать лет. Саша Черно считает этот возраст особенным.

В день рождения она поделилась видео, на котором иронизирует над своей круглой датой. Саша Черно в белом халатике плюхнулась на диван, обнажив сокровенное - свои стройные, похудевшие ножки. И под песню Татьяны Мужицкой «Тетенькам за тридцать» Саша Черно театрально жестикулирует.