«Хочу любить и быть любимой»: расставшаяся с мужем Саша Черно взвыла от одиночества

Звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о разводе. Пара уже не вместе больше месяца, но старалась скрывать. Теперь тайное стало явным.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Черно пока не подала заявление о расторжении брака, но уже взвыла от одиночества и отсутствия рядом любящего человека.

«Я точно обречена на одиночество, любви нет, моего человека похоже тоже. Честно, это все грустно. Я очень хочу любить и быть любимой, безумно! Бабочек в животе, ощущения полета, легкости. Все так сложно вечно», - плачет в Telegram Саша.

Черно и Оганесян, напомним, 7 месяцев пытались сохранить брак на площадке «Дома-2», но в июне покинули шоу, так ни к чему и не придя. Точнее, к разводу.