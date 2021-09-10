«Загугли звезду»: Алексей Лукин – о сериале «Контакт», шоу «Форт Боярд», отношениях с Лизой Арзамасовой и личной жизни

22-летний актер Алексей Лукин стал известен широкой публике после выхода на экраны сериала «Ивановы-Ивановы», где он сыграл одного из главных героев Ивана. Как признается сам артист, после участия в этой картине ему начали оказывать знаки внимания не только молодые девушки, но и дамы бальзаковского возраста. И это, несмотря на то, что сердце Алексея занято.

Наверняка, армия поклонниц Алексея может пополниться и после выхода сериала «Контакт», который стартовал на видеосервисе Premier. В ней он сыграл трудного подростка, испытывающего сложности в общении с мамой. Кстати, экранной родительницей артиста стала Равшана Куркова.

Наладил ли Алексей контакт со съемочной группой этого сериала? Чем ему пришлось пожертвовать ради съемок сериала «Ивановы-Ивановы»? И как актер познакомился со своей любимой девушкой?

На эти и другие вопросы Алексей Лукин ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Алексей, расскажите, пожалуйста, как началась ваша карьера? Чем вы занимались в детстве?

— Родился я в Москве 22 апреля 1999 года, но все детство провел в Сергиеве Посаде. Изначально занимался разными видами спорта: хоккеем, футболом. Играл в футбол за команды ЦСКА, «Динамо». Когда мне было лет 12, моя сестра начала пробовать себя в кино. Она занималась в студии, при которой постоянно проходили разные кастинги. И в один из дней мама попросила меня, чтобы я проводил сестру и посидел с ней на кастинге рекламы «Доширак».

Но случилось так, что из кабинета вышел режиссер и сказал мне: «Парень, хочешь попробоваться?» Я ответил: «Можно», попробовался и меня утвердили. И так я впервые снялся в рекламе. Потом у меня было еще реклам 30. Постепенно я понял, что процесс съемок нравится мне больше, чем тренировки. И внутренний голос подсказывал, что нужно пытаться сниматься и не только в рекламе. Я начал потихоньку играть в эпизодах фильмов. Сыграл одну из ролей в картине «Призрак». Это моя первая значимая роль. А исполнитель главной роли Семен Трескунов – мой друг.

— Сестра не обиделась, что вы у нее увели роль в рекламе «Доширака»?

— Она шутила: «Как так? Я постоянно хожу на эти кастинги, а тебя утвердили сразу». Там на одну роль взяли двух мальчиков и двух девочек. Я как сейчас помню эту рекламу. Я ел «Доширак» и говорил: «М.., класс». Помню, как режиссер просил меня использовать больше экспрессии, а я говорил, что не могу. И тогда он вспомнил футбольный сленг: «Представь, что забиваешь красивый гол и скажи: «Класс»». Я так и сделал и получилось достаточно неплохо.

— Одноклассники стали узнавать?

— После фильма «Призрак». Тогда я впервые это почувствовал и было приятно. Многие со мной фоткались. Я такого не ожидал, поскольку роль у меня не такая большая. Хотя сейчас я понимаю, что это значимый отрицательный персонаж.

— А девчонки?

— Конечно. Но после «Призрака» я еще не закрывал свой директ, а вот после «Ивановых-Ивановых», конечно, пришлось это сделать. Приходило очень много сообщений от милых дам.

— А ваши родители каким-то образом связаны с искусством?

— Нет. В прошлом у папы были свои магазины, связанные с мясом и колбасой. Он был директором разных точек, в свое время приобрел какую-то землю. Это и приносит ему основной доход. Но большую часть времени папа занимается семьей. Хотя я уже, правда, вылетел из гнезда.

Папа внес огромный вклад в мое развитие. Если бы не мой переезд в Москву, то неизвестно, как бы сложилась моя судьба. Я ему благодарен за то, что он поддерживал меня во всех начинаниях. Папа – мой лучший друг и плечо по жизни.

Мама у меня медсестра, работает сутками. И хотя иногда я говорю: «Мам, может уже хватит? Дома побудешь?» она отвечает: «Я хочу, мне это нужно». Она работала и в «красной зоне» с коронавирусными больными. Вот такой герой у меня мама.

У нас образцовая семья. И хотя ситуации бывают разные, у нас единый кулак. Мы держимся друг за дружку.

— Расскажите, пожалуйста, о своих братьях и сестре.

— У нас многодетная семья. Я старший. Потом идет сестра Влада, она младше меня на три года, брат Матвей – младше на пять лет. И самый маленький Елисей – у нас разница 16 лет. Это был такой неожиданный бонус. А сейчас интересно видеть, как он растет, все уже взрослые, а Елисей только познает этот мир. Изначально я, конечно, не ожидал, что у нас появится еще брат. Мы в семье привыкли быть втроем, поэтому и спрашивали у родителей: «Как так? Вы чего?» А сейчас не представляем жизнь без этого мистера.

— Ради съемок в сериале «Ивановы-Ивановы» вам пришлось пожертвовать учебой в ГИТИСе. Как это случилось?

— Когда я поступал, то прошел везде – в пятерку театральных вузов. Я сразу выбирал место, где разрешают сниматься. Потому что я знал, что во многих институтах запрещаются съемки во время учебы. А мне это было важно. Я все-таки не хотел терять то, что у меня уже было, чтобы не начинать все заново. В школе-студии МХАТ мастер курса Виктор Рыжаков сказал, что нельзя будет сниматься четыре года. И тогда я понял, что как бы я не хотел там учиться, это немножко не мое. И в итоге пошел в ГИТИС на актерско-режиссерский факультет, к Леониду Хейфецу.

Из мастерской Леонида Ефимовича вышло очень много медийных актеров и актрис: Саша Петров, Александр Паль, Павел Деревянко. И когда мы с ним общались, и я сказал, что очень бы хотел сниматься, он подбодрил меня: «Леша, все решим без проблем». Я учился год, окончил первый триместр, потом начался второй. И как раз на втором меня начали активно звать на сериал «Ивановы-Ивановы».

Я понимал, что на первом курсе это невозможно, отказывался, но потом, на седьмой раз, подумал, что нужно пойти на кастинг к Антону Федотову, который снимал «Кухню», а ныне является генеральным продюсером СТС. Мне словно подсказал внутренний голос.

Мы сыграли одну сцену, и он мне сказал: «Ну пойдем, покурим. Ты понимаешь, что нужно уйти из института. Будет очень много съемочных дней. Планируется снимать два сезона». И я ему сразу пообещал : «Я уйду».

Уже потом Леонид Ефимович спросил меня: «Леша, что тебе ближе?» Я подумал, что театральная сцена все-таки не моя история, мне ближе кино. Мне кажется, что в этой сфере больше приближенности к жизни. Он сказал: «Храни тебя Бог», и мы так хорошо разошлись. А в конце второго семестра я ушел из ГИТИСа и начал сниматься.

— Есть желание вернуться?

— В России точно нет. На мой взгляд, на практике ты растешь как актер, заполняешь свой рюкзачок, который находится в области груди. Одна роль внутри, посмотрел, как ее нужно сыграть и запомнил, другая, третья… А в институте ты только приближаешься к этому, поэтому я понимаю, что пойти учиться сейчас – это шаг назад.

Тем более по графикам я не смогу этого сделать. У меня много проектов. Если получится, то хотел бы пройти месячные курсы где-то в Америке (я сейчас учу английский язык). Если нет, то я готов без образования сыграть то, что мне предложат. Сейчас я чувствую свою силу.

— Вы в начале нашей беседы упоминали, что в юности увлекались футболом…

— Я профессионально занимался в футбольном клубе ЦСКА. Потом играл в «Динамо». То есть, это всегда были большие профессиональные клубы, куда непросто попасть. Я тренировался каждый день. А мой брат Матвей, которому сейчас 17 лет, играет за молодежку ЦСКА. Он, наверное, видел, как я занимался. Я, конечно, не дошел до молодежной команды. Но если бы я продолжил играть за «Динамо», то не знаю, как бы сложилась моя судьба. Мне все-таки кажется, что брат талантливее. Там нужно много заниматься на тренировках и не думать: «А нравится мне это вообще или нет?», нужно каждый день работать, как конь. Поэтому все так и сложилось.

— А есть ли у вас девушка?

— Да, у меня есть прекрасная дама сердца – моя любовь, моя муза.

— Чем занимается?

— Не расскажу. Такого я не рассказываю нигде, уж извиняюсь. Просто скажу, что я счастлив по сравнению с тем периодом, когда я был один. Я понимаю, что в этом мире все создано так, что без второй половинки ты не можешь стопроцентно ощущать себя, как мужчина, как наполненный сосуд. И я чувствую себя наполненным.

— Как познакомились?

— Как ни странно, в Инстаграме. Причем если чаще всего девчонки пишут мне сами, то получилось так, что я листал ленту и в рекомендованных мне выскочил профиль. Я зашел, увидел очень красивую девушку, и она мне понравилась. Конечно, в первую очередь смотришь на внешность. И я первым ей написал. Хотя у меня редко бывает, что я делаю что-то первый. Зазнался. Шучу.

— И предложили встретиться?

— Нет. До первой встречи мы очень долго общались: просто переписывались, потом начались видеозвонки, а уже затем встретились.

— Она сразу узнала в вас телезвезду?

— Мне кажется, что это несложно посмотреть. Но мне важно, чтобы для человека это не было главным. Чтобы возникли чувства, а не вот эта фальшь. Поэтому я не ошибся, и могу сказать об этом со стопроцентной уверенностью.

— Вы говорили, что после съемок в «Ивановы-Ивановы» к вам стали проявлять интерес дамы постарше…

— Во втором сезоне мой персонаж начал отношения с бывшей девушкой своего папы, которого играл Сережа Бурунов. И после выхода картины мой директ пополнился сообщениями от дам бальзаковского возраста – 35-40 лет. Однажды я вместе с семьей гостил у бабушки на даче, и она попросила: «Леша, выйди, пожалуйста, сфоткаться». Я выхожу, а там стоит женщина с соседнего участка. Видно, что накрасилась и подготовилась к встрече. Помню, как она сказала: «Ой, это вы. Давайте я вам участок покажу», а я ответил: «Большое спасибо, но давайте мы просто сфотографируемся» и ушел, обломал даму.

— Вы сказали, что ваш герой встречается с девушкой отца. Смелый сценарный ход.

— Когда я читал сценарий, я думал, возможно ли вообще появление такой линии на канале СТС. Я знаю, что и авторы тоже переживали. Но в итоге мне кажется, что получилось неплохо. И не пошло, и все в меру.

— В Сети очень популярен запрос о вашем росте и весе…

— Рост – 186 сантиметров. Вес – 75.

— Подписчики также интересуются, зарегистрированы ли вы в Инстаграме и Тиктоке?

— Да, я есть и в Инстаграме, и в Тиктоке. Когда эта соцсеть только появилась, я даже выкладывал какие-то видео. А сейчас у меня нет на это времени. Там у меня даже подписчиков больше, чем в Инстаграме раза в три. Я снимался в сериале «Даня, извини» как раз для Тиктока. Вот такая история.

— Что тогда делаете в соцсетях, если на них нет времени?

— В Тиктоке я меньше бываю. А вот в Инстаграме — часто, поскольку подписан на коллег и друзей. Интересно смотреть сторис, читать, кто чем занимается. В то же время пытаюсь выкладывать информацию и для своей аудитории. Сейчас у меня два проекта. Выходит сериал «Контакт». Но обещаю, что к премьере что-нибудь выложу.

— Назовите самые запомнившиеся сообщения

— Конечно, на ум приходит, когда девчонки присылали свои обнаженные фотографии после выхода первого сезона «Ивановых-Ивановых». Сейчас уже такого нет. Может быть, я постарше стал, и девчонки выросли и поняли, что это не очень хорошее дело. Девушки чаще всего хотят познакомиться, а пацаны спрашивают, как попасть в профессию. Таких сообщений – около 80 процентов.

— Какие фильмы и сериалы наиболее значимы для вас?

— Первый мой значимый проект, трамплин для меня – это сериал «Ивановы-Ивановы», который еще не закончился. У него очень хорошие рейтинги и думаю, что сериал поживет еще. Фильм близок моему сердцу, у меня с ним очень многое связано. Прекрасные люди, друзья, которых я там приобрел – это весь наш съемочный состав.

Но все-таки хотел бы отметить и сериал «Контакт», который выйдет 9 сентября на видеосервисе Premier. Мне очень нравилось там сниматься. Причем параллельно я играл в «Ивановых-Ивановых». Просто хочется пробовать что-то новое. И я пытаюсь не повторяться, чтобы быть разным. Если в «Ивановых-Ивановых» играешь пятый сезон, и уже привык к этому, то в «Контакте» случилась немного другая история.

У нас сложился суперансамбль. Это режиссерский дебют Евгения Стычкина. Я не встречал людей с настолько большим сердцем и не видел режиссера, который бы тратил столько положительной энергии, любви на съемках. Это, конечно, впечатляет. Он вложил в фильм много сил, и я думаю, что это будет видно на картинке. Очень хочу посмотреть, что у нас получилось в итоге.

— А есть ли такие фильмы, за которые вам стыдно?

— За самые ранние работы. Но я понимаю, что в тот период это был максимум, потому что у меня не было опыта, и я пришел из другой профессии. К тому же если режиссер говорил: «Стоп, снято», то его удовлетворяло увиденное.

В фильме «Спасти Пушкина» у меня была главная роль, но тогда я только начинал. Я проделал хорошую работу над ошибками: фиксировал все с ручкой и бумагой, писал, что можно было бы изменить, сделать лучше. Сейчас я уже, конечно, нахожусь на другом уровне.

— А у вас есть сходство с вашими персонажами?

— Обычно режиссер пытается найти такого артиста, который хоть чем-то будет похож на персонажа, будь то характером или внешностью. Так было и в моем случае. В «Ивановых-Ивановых» мой герой — это парень-весельчак, плохиш. Таким я был в школьные годы. Также этот образ отчасти списан с моего друга, который учился в ПТУ.

Частица меня есть в каждом герое. Правда, в сериале «Контакт» мой персонаж – снова же плохиш, который матом разговаривает с мамой. Это не моя история. Сам я с мамой никогда так не общался и не позволю себе таких вещей. Но чтобы сыграть этого персонажа, можно вспомнить какое-то недопонимание и обиду в душе.

— В Сети также интересуются, что вас связывает с Лизой Арзамасовой…

— Мы с Лизой хорошие коллеги и друзья. Между нами никогда ничего не было, только хорошее и уважительное отношение друг к другу. Во-первых, поздравляю Лизу с рождением сына. Она хороший, светлый человек. Я практически не встречал таких людей.

В «Ивановых-Ивановых» она играет противоположную роль – учительницу-аспирантку, которая говорит, что с моим героем у нее ничего не может быть, а потом превращается в нимфоманку. И в роли жертвы уже оказываюсь я. Лиза – очень крутая актриса. Сыграть такую девушку, будучи в жизни абсолютно другой, — это поворот на 360 градусов. На съемках мы были в одном вагончике и мне кажется, что у нас получилось неплохо сделать эту линию.

— На что тратите свои гонорары?

— У меня нет особых трат. Я складываю деньги на счет, хочу купить квартиру и иду к этой цели. Пока я снимаю квартиру и все гонорары уходят туда. Недавно я начал заниматься и ценными бумагами, криптовалютой. А вообще у меня никогда не было безумных трат, и думаю, что не будет. Это папино воспитание. Мы знаем цену деньгам и тратим их аккуратно и с умом.

— Костюм от Гуччи покупать не будете?

— Чем ты проще в этих аспектах, тем комфортнее. Не чувствуешь лишнего пафоса.

— Недавно вы приняли участие в легендарной телеигре «Форт Боярд». Поделитесь впечатлениями, пожалуйста….

— Около месяца назад я прилетел со съемок этого проекта. Это было прекрасное время и впечатление на всю жизнь. Правда, пришлось пройти испытанием самоизоляцией. Во время нашего приезда во Франции ужесточили антиковидные меры. Если бы мы прилетели на неделю раньше, то еще могли бы гулять.

А так мы придерживались определенного распорядка дня. Например, с десяти утра до двенадцати часов дня мы могли выходить, куда хотим, а все остальное время ты должен сидеть дома. В первый день я вышел в магазин, купил продукты, а в час дня ко мне нагрянули жандармы с пистолетами, чтобы проверить, дома ли я. Конечно, это страшновато, потому что я думал: «Да ладно, я буду гулять. Да что здесь такого», а потом к тебе приходят…

Сказать честно, я честно посидел три дня, а потом начал выходить. И стражи порядка больше не приехали. Я подумал, что сейчас в городе очень много людей, и за всеми не уследить. Конечно, гулял в маске. Я даже не знаю, сколько мы сдали тестов на ковид, чтобы они были уверены в том, что мы чистые.

А сама игра – очень крутая. Ведущий Сережа Бурунов – мой кинопапа, поэтому мне было попроще. Хоть какое-то знакомое лицо, потому что, за исключением нескольких русскоговорящих людей, в основном собралась французская группа.

Для французов съемки «Форта Боярд» — обыденность, а для нас – событие. Мы приезжаем, едем на этом катере по океану, видим это многолетнее здание. Я выбегаю на какое-то интересное задание, а Паспарту ест йогурт или курит сигареты.

Все по-настоящему, без всяких поддавков. Если ты можешь пройти, то проходишь, не успел выйти из комнаты, значит, остаешься в темнице.

— Вы встретили на проекте своих знакомых?

— Да, у меня были там знакомые. Это сестры Каширины. С Кристиной мы снимались в «Ивановых», а с Ликой просто знакомы. Наряду с ними в мою команду попали Слава Чепурченко и Паша Комаров из сериала «Жуки». У нас сложилась такая актерская команда. Мы все отлично общались, хотя и жили в разных городах. Со мной в городе жили «Реальные пацаны» Колян и Вован, с которыми я не был знаком, девчонки из сериала «Дылды», ведущий Тема Королев, Прохор Шаляпин.

Конечно, у Прохора сложился определенный образ. Но когда начинаешь общаться, видишь, что собеседник относится к себе с большой самоиронией. Это человек с хорошим чувством юмора и отличный пацан.

Помню, как Прохор только прошел тест на ковид, как уже начал общаться с какой-то бабушкой на коляске. Вообще, после первой игры все вместе сидели в ресторане, обсуждали ее. Потом я не мог уснуть из-за обилия впечатлений. У Вани Дорна, также принимавшего участие в игре, например, такой сюжет, который вообще не повторишь. У нас тоже была сильная драматургия. Вы все увидите осенью на СТС.

— Скоро зрители увидят вас и в сериале «Контакт»…

— Повторюсь, что это хорошо написанная история и дебют Евгения Стычкина как режиссера. Паша Майков и Ира Паутова играют главные роли – папу и дочку Юлю, которые не могут наладить взаимоотношения. По сюжету герой Павла растит дочь один. В сериале показаны трудности переходного возраста 16-17 лет, когда кажется, что тебя никто не понимает. Отец не может понять, как подступиться к дочери и узнать, чем она живет.

Вторая линия – это мама, которую играет Равшана Куркова, отчим (Максим Виторган) и сын (я). Это обеспеченная семья, в которой нет счастья и взаимопонимания. Мой герой постоянно ссорится с мамой, употребляет наркотики, уходит из дома. И в определенный момент жизни этих двух семей пересекаются, и мой герой начинает следить за Юлей.

Сериал – про отношения отцов и детей, как слушать друг друга, чтобы не скатываться в полную жесть. Все персонажи нашей истории к концу фильма будут меняться. На мой взгляд, кино получилось хорошим, стильным, с интересной цветокоррекцией. И думаю, что зрителей ждет и второй сезон.

— Где проходили съемки сериала?

— Снимали мы в Москве. В основном все на натуре, то есть сцены в квартире снимались в настоящей квартире. А мотоцикл на улице также был настоящим. Я не помню даже съемок в павильоне. Но мне сразу вспоминается сцена в клубе. Впрочем, не буду спойлерить, вы сами все увидите.

— Чем вас кормили?

— Меня еще ни разу об этом не спрашивали. Потому что мне кажется, что кинокорм у всех примерно похожий. Разные гарниры, салатики…

До обеда мы получали овощи – морковку, огурчики, можно было пить чай с печеньками. У нас на площадке стоял фудтрак, куда можно было подходить и брать все, что хочешь. Но я, конечно, на съемках ем очень мало. Я больше думаю о процессе и ем только один раз – в обед. Больше пью, а есть не хочу никогда. В общем, смотрите сериал «Контакт» с 9 сентября.

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