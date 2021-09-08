«Сдерживает эмоции»: Арзамасова рассказала, как ее мама относится к маленькому внуку

Лиза Арзамасова является молодой актрисой, но ее карьера длится уже много лет. Еще совсем юной она снялась в «Папиных дочках». Теперь Лиза играет в театре и продолжает сниматься в кино. Однако на время она поставила работу на паузу, так как стала мамой. В прошлом году Илья Авербух перестал скрывать, что встречается актрисой, а потом влюбленные поженились. А в конце лета у них родился сын Лев.

Теперь Арзамасова наслаждается материнством. Она купила крохе коляску, а также кроватку. Актриса изредка появляется на публике, но большую часть времени посвящает крохе. Порой к ней приезжает мама Юлия и помогает ухаживать за малышом. Лиза решила рассказать, какие чувства испытывает и вмешивается ли ее мама в воспитание внука. Для наглядности она опубликовала архивное фото, где запечатлена крохотной со своей родительницей, которая ее целует.

«Оказывается, фраза „станешь мамой, сама все поймешь“ — не пустой звук… Сейчас смотрю на свою маму, на то, как она любуется моим сыном, как сдерживает эмоции, чтобы не начать давать советы ежесекундно, как в глазах и жестах — абсолютная любовь и желание зацеловать и заобнимать не только его, но и весь мир, за то, что подарил нам это чудо, — и понимаю, сколько любви, нежности и обожания я получила в том возрасте, который не могу помнить. Я словно восполняю сейчас картинки из своего неосознанного детства и вижу, как красиво прорастает в бабушках любовь к внукам, умноженная на 100 из-за любви к детям. Как жаль, что когда я была маленькой, цифровых фотоаппаратов еще не было. Снимки, сохраненные в семейных альбомах, по сравнению с сегодняшними, многодублевыми и отфильтрованными — такие спонтанные, не постановочные. Что уж там сохранили эти 36 кадров пленки, такая память и осталась, но любви в них — море», — высказалась звезда.

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