Изящно двигаясь в танце: Равшана Куркова в платье-комбинации показала, какой безупречной может быть фигура в 40 лет

Равшана Куркова 22 августа будет праздновать 41-летие. И в это трудно поверить, глядя на ее стройную фигуру и безупречную кожу без намека на возрастные изменения. При этом актриса выглядит максимально естественно.

В личном блоге Куркова обнародовала видео, на котором она изящно кружится под музыку в шелковом платье-комбинации, показывая свои грациозные формы со всех сторон.

«В 40 лет жизнь только начинается, у вас точно», «Почему вы не меняетесь с возрастом вообще?», «Ох, теперь захотелось похудеть очень-очень. Ну нельзя же вот так…», «Божественная и грациозная, как газель!», «Какая же вы гармоничная», «Воздушная», — восхитились фолловеры в комментариях.

Отметим, что свою экзотичную внешность и артистический талант Равшана унаследовала от родителей. Ее папа Бахрам Матчанов — театральный актер, мама Рано Кубаева — актриса и кинорежиссер.

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