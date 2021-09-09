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Евгений Стычкин о юности и сериале «Контакт»: «Я был офигевшим, полуадекватным, совершенно невыносимым»

Также режиссер-дебютант рассказал о том, как превратил полицейский участок в книгохранилище и чем его поражают современные трудные подростки.

Евгений Стычкин о юности и сериале «Контакт»: «Я был офигевшим, полуадекватным, совершенно невыносимым»
Евгений Стычкин в окружении актеров на премьере сериала «Контакт». Фото: пресс-служба ТНТ

9 сентября на видеосервисе Premier выходит сериал «Контакт» о проблеме отцов и детей. Это режиссерский дебют актера Евгения Стычкина. Главные роли в сериале сыграли Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова, Максим Виторган и Алексей Лукин. 

О чем сериал «Контакт»

По сюжету многосерийного фильма инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов (Павел Майков) не находит общего языка с дочерью Юлей (Ирина Паутова). Он чувствует, что ситуация выходит из-под контроля, когда девушка закрывает от отца свою страницу во «Вконтакте».

И тогда Глеб отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться с дочкой в соцсетях и дать доступ к своей странице. Так, зная все сетевые пароли, он может хоть немного присматривать за Юлей.

Кадр из сериала «Контакт». Фото:
Кадр из сериала «Контакт». Фото: пресс-служба ТНТ

По словам режиссера картины Евгения Стычкина, актеры прошли большой кастинг, но при этом почти во всех ролях он видел конкретных личностей. А выбор Павла Майкова на главную роль был очевиден.

Евгений Стычкин. Фото:
Евгений Стычкин. Фото: пресс-служба ТНТ

«Павла было очень сложно вытребовать на съемки, но это того стоило. Майков – мой партнер по сцене. Мы вместе играли и в кино, и в театре много лет. И я считаю, что он необыкновенный, глубочайший артист. Он мой товарищ – сложный, прекрасный, трепетный парень, поэтому я очень горжусь тем, что мне удалось его сюда вытащить», — говорит Стычкин.

Павел Майков: «Мой герой не умеет любить»

Сам Павел воплотил на экране образ довольно жесткого полицейского, но его методы работы с детьми приносят ощутимые результаты. При этом Глеб не всегда может справиться с собственной дочерью.

«Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить, очень хочет, но не понимает, как это делать. Не понимает самой сути любви: он вроде что-то делает, а все не то. Но он очень любит дочь и по сути своей хороший, честный человек», — говорит актер.

Кадр из сериала «Контакт». Фото:
Кадр из сериала «Контакт». Фото: пресс-служба ТНТ

Впрочем, любить подростков, фигурирующих в фильме Евгения Стычкнина, нелегко даже самым терпеливым родителям. Они нередко используют нецензурную лексику, увлекаются наркотикам и не признают никаких авторитетов. Журналисты поинтересовались у автора, не переборщил ли он изображением подросткового нигилизма.

«Я думаю, что реальная ситуация гораздо хуже, чем мы могли предположить — даже в Москве, а уж тем более, когда ты отъезжаешь подальше от столицы. Мне кажется, что в моем сериале нет отрицательных персонажей, — говорит Евгений Стычкин. — У каждого из них своя правда. И за время фильма они успеют ее рассказать и доказать свое право на эту правду. Просто представителям нашего поколения кажется, что подростки  делают что-то плохое, но на самом деле это просто другая эстетика. То, что совершают современные дети, гораздо более безопасно, чем то, что мы творили в 90-х».

А каким в юности был сам Евгений Стычкин? Его ответ оказался совершенно неожиданным.

Евгений Стычкин объясняет актрисам задачи. Фото:
Евгений Стычкин объясняет актрисам задачи. Фото: пресс-служба ТНТ

«Офигевшим, полуадекватным, совершенно невыносимым. Бывают, что человек из милого, симпатичного, очаровательного мальчика превращаются в чудовище, — поясняет Евгений. — А у меня все произошло наоборот как раз благодаря любви к профессии. Я н-ое количество раз бывал в милиции, торговал долларами и вообще делал разные страшные вещи, а потом опомнился».

Как полицейский участок превратился в книгохранилище

Однако вернемся к съемкам фильма. Интересно, что съемки полицейского участка прошли в огромном подземном книгохранилище. На вопрос, почему же была выбрана столь необычная локация, Евгений ответил так:

«Это вопрос эстетики. Я просто представил, что у меня треть фильма происходит в участке и подумал о том, что он должен выглядеть определенным образом. Бесконечные стены снимать невозможно, потому что на них просто будет дико скучно смотреть. Мы же понимаем, что в случае ремонта сотрудников полиции могут перевести в другое место. А дальше уже стали сочинять, что какой-то муниципальный объект в городе им могут уступить на определенный период».

Евгений Стычкин и Равшана Куркова. Фото:
Евгений Стычкин и Равшана Куркова. Фото: пресс-служба ТНТ

Евгений признается, что на съемках фильма ему здорово помог родительский опыт. Стычкин – отец шестерых детей, младший из которых родился в прошлом году. Все дети Евгения нашли свое место в жизни.

«Дочь Софья совсем взрослая. Алексей играет на скрипке учится в консерватории в Льеже,  в Бельгии. Младшая Александра — пианистка. Они с Лешей состоявшиеся музыканты и  играют концерты по-твоему миру Лев учится в университете в Амстердаме».

Продюсер сериала Иван Самохвалов уверен, что события, происходящие в картине,  отзовутся в сердцах зрителей разных поколений, заставят их по-другому посмотреть на то, как растут дети сегодня и вспомнить свой юношески опыт.

Смотрите сериал «Контакт» с 9 сентября на видеосервисе Premier.

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Евгений СтычкинПавел МайковРавшана КурковаСериал «Контакт»