Евгений Стычкин о юности и сериале «Контакт»: «Я был офигевшим, полуадекватным, совершенно невыносимым»

Также режиссер-дебютант рассказал о том, как превратил полицейский участок в книгохранилище и чем его поражают современные трудные подростки.

9 сентября на видеосервисе Premier выходит сериал «Контакт» о проблеме отцов и детей. Это режиссерский дебют актера Евгения Стычкина. Главные роли в сериале сыграли Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова, Максим Виторган и Алексей Лукин.

О чем сериал «Контакт»

По сюжету многосерийного фильма инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов (Павел Майков) не находит общего языка с дочерью Юлей (Ирина Паутова). Он чувствует, что ситуация выходит из-под контроля, когда девушка закрывает от отца свою страницу во «Вконтакте».

И тогда Глеб отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться с дочкой в соцсетях и дать доступ к своей странице. Так, зная все сетевые пароли, он может хоть немного присматривать за Юлей.

По словам режиссера картины Евгения Стычкина, актеры прошли большой кастинг, но при этом почти во всех ролях он видел конкретных личностей. А выбор Павла Майкова на главную роль был очевиден.

«Павла было очень сложно вытребовать на съемки, но это того стоило. Майков – мой партнер по сцене. Мы вместе играли и в кино, и в театре много лет. И я считаю, что он необыкновенный, глубочайший артист. Он мой товарищ – сложный, прекрасный, трепетный парень, поэтому я очень горжусь тем, что мне удалось его сюда вытащить», — говорит Стычкин.

Павел Майков: «Мой герой не умеет любить»

Сам Павел воплотил на экране образ довольно жесткого полицейского, но его методы работы с детьми приносят ощутимые результаты. При этом Глеб не всегда может справиться с собственной дочерью.

«Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить, очень хочет, но не понимает, как это делать. Не понимает самой сути любви: он вроде что-то делает, а все не то. Но он очень любит дочь и по сути своей хороший, честный человек», — говорит актер.

Впрочем, любить подростков, фигурирующих в фильме Евгения Стычкнина, нелегко даже самым терпеливым родителям. Они нередко используют нецензурную лексику, увлекаются наркотикам и не признают никаких авторитетов. Журналисты поинтересовались у автора, не переборщил ли он изображением подросткового нигилизма.

«Я думаю, что реальная ситуация гораздо хуже, чем мы могли предположить — даже в Москве, а уж тем более, когда ты отъезжаешь подальше от столицы. Мне кажется, что в моем сериале нет отрицательных персонажей, — говорит Евгений Стычкин. — У каждого из них своя правда. И за время фильма они успеют ее рассказать и доказать свое право на эту правду. Просто представителям нашего поколения кажется, что подростки делают что-то плохое, но на самом деле это просто другая эстетика. То, что совершают современные дети, гораздо более безопасно, чем то, что мы творили в 90-х».

А каким в юности был сам Евгений Стычкин? Его ответ оказался совершенно неожиданным.

«Офигевшим, полуадекватным, совершенно невыносимым. Бывают, что человек из милого, симпатичного, очаровательного мальчика превращаются в чудовище, — поясняет Евгений. — А у меня все произошло наоборот как раз благодаря любви к профессии. Я н-ое количество раз бывал в милиции, торговал долларами и вообще делал разные страшные вещи, а потом опомнился».

Как полицейский участок превратился в книгохранилище

Однако вернемся к съемкам фильма. Интересно, что съемки полицейского участка прошли в огромном подземном книгохранилище. На вопрос, почему же была выбрана столь необычная локация, Евгений ответил так:

«Это вопрос эстетики. Я просто представил, что у меня треть фильма происходит в участке и подумал о том, что он должен выглядеть определенным образом. Бесконечные стены снимать невозможно, потому что на них просто будет дико скучно смотреть. Мы же понимаем, что в случае ремонта сотрудников полиции могут перевести в другое место. А дальше уже стали сочинять, что какой-то муниципальный объект в городе им могут уступить на определенный период».

Евгений признается, что на съемках фильма ему здорово помог родительский опыт. Стычкин – отец шестерых детей, младший из которых родился в прошлом году. Все дети Евгения нашли свое место в жизни.

«Дочь Софья совсем взрослая. Алексей играет на скрипке учится в консерватории в Льеже, в Бельгии. Младшая Александра — пианистка. Они с Лешей состоявшиеся музыканты и играют концерты по-твоему миру Лев учится в университете в Амстердаме».

Продюсер сериала Иван Самохвалов уверен, что события, происходящие в картине, отзовутся в сердцах зрителей разных поколений, заставят их по-другому посмотреть на то, как растут дети сегодня и вспомнить свой юношески опыт.

Смотрите сериал «Контакт» с 9 сентября на видеосервисе Premier.

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