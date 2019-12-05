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Как живут актеры сериала «Ивановы-Ивановы»: ДТП, свадьбы и новые романы

Поклонникам сериала «Ивановы-Ивановы» наверняка интересно это узнать.

Как живут актеры сериала «Ивановы-Ивановы»: ДТП, свадьбы и новые романы
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

С момента выхода первых серий популярного сериала прошло уже больше 2 лет. Что изменилось за это время в жизни любимых артистов?

Антон Иванов – Сергей Бурунов: отдыхает на аэродроме

Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

Богатого Иванова – Антона, владельца автосалона – сыграл популярный актер Сергей Бурунов, которого зритель знает по таким проектам, как «Полицейский с Рублевки», «Журналюги», «Остров», «Домашний арест» и другим.

Это перед камерой он становится ракрепощенным и веселым. В жизни же Сергей Бурунов, по свидетельствам тех, кто его знает, — застенчив и не очень общителен, в отличие от большинства своих героев. Именно эти качества, вероятно, мешают ему наладить личную жизнь.

Свободное время актер любит проводить с родными, — он специально купил жилье поближе к семье. А еще Сергей не упускает случая побывать на аэродроме – ведь его мечтой с детства было небо, он даже учился в авиационном училище.

Леша Иванов – Михаил Трухин: готовит себе смену

Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

Однофамильца богатого Иванова, с трудом зарабатывающего на жизнь Лешу Иванова, сыграл известный актер Михаил Трухин.

В первый раз Михаил женился еще на 4 курсе ЛГИТМиКа – Любовь Ельцова училась с ним вместе, потом они работали в одном театре. Любовь родила мужу сына Егора и дочь Дашу, но, несмотря на это, брак через некоторое время распался.

Вторая жена – Анна Нестерцова – на 14 лет моложе Михаила. В 2008 году в семье родилась дочь, которую назвали Соней.

Старшие же дети актера давно уже взрослые люди. Сын Егор выбрал для себя профессию режиссера, Даша учится в Школе-студии МХАТ.

Полина – Александра Флоринская: дружит с бывшим

Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

Александра Флоринская исполнила в сериале роль супруги «богатого» Иванова – Полины, светской львицы, которая в свободное время создает дизайнерские глиняные горшки.

Еще в 1997 году Александра стала женой своего однокурсника – актера Сергея Горобченко. Они прожили вместе 6 лет, в семье появился сын Глеб, но все же они расстались.

Во второй раз актриса вышла замуж за продюсера Николая Билыка. Супруги воспитывают сына Николая-младшего и дочь Агату.

Интересно, что время беременности вторым ребенком совпало с беременностью героини Александры в фильме «Капитанские дети». Более того – героиню Еву навещает в роддоме персонаж, которого сыграл бывший муж Александры – Сергей Горобченко.

Лида – Анна Уколова: счастлива в браке

Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

Сыгравшая роль жены второго – бедного – Иванова, Лиды, актриса Анна Уколова хорошо известна российским зрителям. Она вполне счастлива в замужестве – бизнесмен Сергей Пугачев относится к профессии жены с пониманием.

Их отношения прошли нелегкую проверку – после аварии Сергей долгое время восстанавливался, сначала врачи даже не давали обещаний, что он будет жить, но Анна выходила супруга. Сегодня их сыну Макару – 8 лет.

Ваня – Алексей Лукин: играет в баскетбол

Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

20-летний Алексей Лукин, исполнивший роль избалованного сына богатых Ивановых, несмотря на молодость, уже успел сняться в заметных проектах – «Сводные судьбы», «Училка», «Призрак»…

Очевидно, что у молодого человека – большое будущее в кино. А вот его сердце, судя по всему, еще свободно: постоянной девушки у Алексея нет. Лукин не только востребованный актер, но еще и увлеченный спортсмен: все свободное время он предпочитает проводить на баскетбольной или волейбольной площадке, благо рост позволяет (183 см).

А еще Алексей неплохо играет на гитаре, так что поклонницам стоит обратить особое внимание на восходящую звезду отечественного кино!

Данила – Семен Трескунов: о семье не забывает

Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

Семену Трескунову (его Данила в сериале – сын бедных Ивановых) тоже 20, и он тоже довольно опытный актер. По словам Семена, популярность, которая пришла к нему после первых ролей, отношение к подростку одноклассников не изменила, — его по-прежнему считали «ботаником», который учится на пятерки.

Став взрослым, Семен решил жить отдельно от семьи, даже научился готовить. Но первого числа каждого месяца он, по традиции, приезжает к родителям в гости, чтобы вместе с братьями и сестрами собраться на домашний ужин.

Василина Юсковец в сериале «Ивановы-Ивановы», 2017-2019 гг.
Василина Юсковец в сериале «Ивановы-Ивановы», 2017-2019 гг.

Что же касается личной жизни, то об этом Семен не любит распространяться. Правда, поклонники считают, что у молодого человека – роман с его партнершей по сериалу «Ивановы-Ивановы», Василиной Юсковец.

А вам кто из героев сериала нравится больше всех?

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Тэги:

актерыАлександра ФлоринскаяАлексей ЛукинАнна УколоваВасилина ЮсковецМихаил ТрухинСемен ТрескуновСергей Бурунов
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Как живут актеры сериала «Ивановы-Ивановы»: ДТП, свадьбы и новые романы
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