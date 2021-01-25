«У нас был целый зоопарк»: звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин раскрыл секреты нового сезона

Молодой артист рассказал Teleprogramma.pro о том, как после выхода сериала стал купаться в женском внимании.

25 января на канале СТС стартует пятый сезон сериала «Ивановы-Ивановы». Многосерийный фильм рассказывает о двух семьях-однофамильцах, в которых по случайности путают в роддоме детей. В итоге в обеспеченной семье Ивановых вырастает избалованный, но сообразительный разгильдяй Иван, а у бедных Ивановых – отличник-интроверт Данила. Хотя все должно было быть наоборот.

В новом сезоне богатые Ивановы пытаются вызволить из тюрьмы главу семейства Антона, продав своей дом. На время они селятся на ферме у своего малообщительного родственника, роль которого сыграл Станислав Дужников. К актерской команде присоединился и Андрей Леонов, сыгравший ветеринара. Его пациентами становятся самые разнообразные животные.

Леонов рассказал, что в детстве держал собак, крыс и другую живность, поэтому хорошо знаком с ветеринарными службами.

Интересно, что на съемках Леонов, спустя десять лет, встретился с актрисой Лизой Арзамасовой, с которой когда-то снимался в популярном сериале «Папины дочки». По словам актера, воспоминание об этой встрече будет греть его очень долго.

Кстати, роль возлюбленного Лизы – того самого авантюриста Ивана – сыграл 21-летний Алексей Лукин. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о своем общении с коровой, женском внимании и о съемках сериала в период пандемии.

«Наши животные напоминали банду»

— Алексей, как проходило ваше общение с животными?

— В этом сезоне у нас был целый зоопарк. Гуси, козы, куры, страус и собака ходили между нами, как родные. Но при этом напоминали банду, толпу гангстеров. Мне же, прежде всего, нужно было взаимодействовать с коровой, которую я доил первый раз в жизни. У нас со Стасом Дужниковым была сцена, когда я не знал, что делать. А он при этом умеет общаться и с козочками, и с коровами. И видя мое замешательство, просто говорил: «Леш, здесь вот так бери». В итоге я надоил целое ведро молока.

— А где снималась ферма, где происходит действие?

— Съемки фермы проходили в городе Звенигороде. Там есть дачный поселок Топаз, где находятся частные домики. В этой местности мы провели 90% времени. Основная часть нашего сезона будет именно там. К месту назначения группа добиралась на метро.

«Из-за повышенного женского внимания пришлось закрыть личные сообщения в соцсетях»

— Вы играете эмоционально раскрепощенного Ивана, который очень нравится девушкам. Насколько этот образ вам близок?

— Не могу сказать, что это роль на сопротивление. Но в то же время не стану утверждать, что я такой в жизни. Скорее, тут «золотая середина». Что-то во мне уже было от этого персонажа, что-то мы придумали с режиссерами. И уже к пятому сезону ты понимаешь, насколько сроднился с образом, и все знаешь и понимаешь про него. И находишься в своей тарелке, в своей стихии.

— Вы чувствуете себя знаменитым после роли Ивана?

— Безусловно, «Ивановы-Ивановы» — это очень значимый проект, который стал своего рода трамплином для меня. И я, конечно, не ожидал, что после первого же сезона к сериалу будет приковано такое пристальное внимание. В основном со стороны женского пола. После первой же серии пришло столько сообщений, накрыла прямо какая-то волна любви, что я просто не был к этому готов. И к тому, что будут так узнавать и просить сфотографироваться. Пришлось даже закрыть личные сообщения в соцсетях. Но при этом конечно, внимание — это приятно, не буду лукавить.

— Наверное, девушки то и дело признаются вам в любви?

— Пишут не только поклонницы, но и просто ребята, которые хотят сниматься в кино, спрашивают, что и как. И я стараюсь отвечать на их вопросы, всяческим образом помогать. Выкладываю в Инстаграме способы, как можно попасть в кино, где нужно для этого учиться, все об этом рассказываю. Вот так.

«Я болел коронавирусом две недели»

— Как вам работалось с Сергеем Буруновым, Александрой Флоринской, играющими ваших родителей, и другими актерами в первом сезоне, и как поменялось отношение к ним сейчас?

— Вообще, у нас суперкоманда. И Сережа Бурунов, и Саша Флоринская, и Миша Трухин, и Анна Уколова. И наш супердед Юрий Ицков.

Снимаясь в первом сезоне, я испытывал колоссальное волнение. Никогда не забуду свою первую сцену. Это был просто какой-то Зажим Зажимович Зажимов.

Но в этом и заключается рост, и суть профессии. У нас на площадке всегда царила очень доброжелательная атмосфера, поэтому я бесконечно всем благодарен за любовь и тепло. Все друг друга поддерживают, и поэтому я и влился. И сейчас мы, конечно, общаемся, и понимаем друг друга и в кадре. Дубль два и снято. Dream team и петелька — крючочек.

— Как пандемия повлияла на съемки сериала?

— У нас болели некоторые артисты, но при этом съемки не прерывались. Только приостанавливались, когда началась волна заболеваний. Я тоже болел коронавирусом две недели. Но впоследствии приходил досниматься, в мое отсутствие снимали сцены с дублером, который изображал меня со спины. А уже потом я старался повторить все его действия. Было не очень просто, но мы справились.

Увидеть Алексея на экране вы сможете, включив канал СТС с 25 января.

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