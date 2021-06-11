«Загугли звезду»: Сергей Пенкин – о «Трех аккордах», Цое, отношениях с Пугачевой и личной жизни

Жизнь певца Сергея Пенкина, которого на эстраде называют «Князем Серебряным», могла бы лечь в основу остросюжетного фильма. Он 11 раз поступал в Гнесинское училище и все-таки добился своего. В юности работал дворником и совершенно не стесняется этого факта своей биографии. Потому что даже в тот период он заявил о себе как о большом артисте, чей обволакивающий тембр голоса погружает слушателя в гипнотическое состояние. Благодаря своему диапазону голоса в четыре октавы Пенкин попал в книгу рекордов Гиннеса, но до сих пор не имеет никаких званий…

Почему так произошло? Какие женщины нравятся Сергею Пенкину? Кто сегодня занимает место в его сердце? И как певец относится к самым щекотливым слухам о себе? На эти вопросы Сергей Пенкин ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Сергей Пенкин, биография

— Меня зовут Сергей Пенкин. Я родился в Пензе, в многодетной семье. Я поздний ребенок, самый младший. Оба моих родителя были фронтовиками. Одно из ярких воспоминаний детства — когда мама работала в церкви, я ходил слушать песнопения.

Перед армией пел в ресторане, потом ушел в армию. И 11 лет подряд поступал в Гнесинку.

— Вы встречаетесь со своими сестрами?

— Конечно. Мы общаемся, ездим друг к другу в гости. Стали меньше встречаться только во время пандемии.

— То есть, вы все друг друга поддерживаете?

— Конечно, так и должно быть. Родители учили нас быть мудрыми, честными, добрыми, уважать и любить друг друга.

Сергей Пенкин, где учился

— В Пензе я окончил музыкальную школу по классу фортепиано и флейты, потом музыкальное училище, затем Гнесинку. Также оканчивал аспирантуру Института современного искусства. А сейчас преподаю в своей вокальной школе.

— Вы поступали в Гнесинку 11 раз. Как не сдались?

— Наверное, музыка давала силы, чтобы двигаться вперед. Ничего бы не получилось, если бы не было большого желания и стремления.

— Вы каждый раз проделывали работу над ошибками?

— Конечно, за 11 лет я стал мудрее и какие-то ошибки уже не делал.

— Помните свою ошибку на первом поступлении?

— Нет, я не ошибся. Просто я рано поступал, в 14 лет, когда мой голос еще не сформировался. Поэтому мне сказали: «Приходите завтра», как в одноименном фильме.

— А на следующий год что пошло не так?

— На следующий год ко мне подошла женщина из экзаменационной комиссии со словами: «Вы представляете, кому-то на комбайне надо хлеб убирать, кому-то работать сталеварами. Кому-то петь». «К чему вы это говорите?» — спросил я. «Ну, не все могут быть певцами, поэтому езжайте к себе в Пензу, работайте там». Я сказал: «Спасибо».

Это, конечно, был удар по нервной системе, но я все равно выстоял. И благодарен Наталье Зиновьевне Андриановой (представитель экзаменационной комиссии — прим. ред.), благодаря которой я поступил на 11-й год.

Сергей Пенкин служил в армии

— Это советское воспитание, согласно которому мужчина должен был пойти в армию. Я прошел школу сержантов, в Приволжском военном округе, а потом пел и играл в оркестре, в Пензе.

— Можно ли сказать, что армия привила любовь к музыке?

— Нет. Я занимался музыкой, уже служа в оркестре. Так у меня появились новые навыки. Я еще давно играл в музыкальной школе по классу флейты и таким образом развил диафрагму. Потому что количество диафрагмы дает возможность петь по-настоящему.

Сергей Пенкин и Виктор Цой

— Это было в 1986 году в Евпатории. Нас познакомили с Виктором Цоем, он замечательный человек. Я очень этого боялся. Но, тем не менее, мы познакомились. И когда на следующий день он пригласил меня выступить на своем концерте, я сказал: «Там другая публика, ты поешь совсем другие песни». Виктор Цой же ответил: «Не волнуйся, все будет хорошо».

Помню, что я надел штаны-шаровары. И Виктор с его девушкой нашивали на них блестки. Меня представили на концерте, публика меня очень хорошо встретила. И впоследствии барабанщик группы «Кино» написал, что что благодаря Сергею Пенкину Виктор Цой написал песню «Малыш».

— Это правда? Многие считают, что это была шутка?

— Конечно, зачем я буду врать? Как считают, так и считают. А я говорю то, что было на самом деле.

Сергей Пенкин работал дворником

— Да, я работал дворником шесть лет. И не стесняюсь этого, потому что это были одни из золотых годов моей жизни. В тот период я уже стал известным человеком. Тогда у меня (в коммуналке, которой Сергею Пенкину выделило ЖЭК — прим. ред.) бывала элита: дочь Юлиана Семенова Ольга, Егор Кончаловский, Степа Михалков и многие дети дипломатов.

Вечером я пел, а утром шел чистить снег, мести улицы и убирать листья мне время от времени помогали эти известные люди. У меня также бывали Жанна Агузарова, Ирина Отиева, Александр Градский, так что здесь ничего зазорного нет. Это была настоящая тусовочная.

В этой квартире родилась песня «Мистер Твистер», сейчас этот дом еще стоит. Фрагмент клипа «Здравствуйте, Алла Борисовна» режиссера Сергея Крылова также снимали в моей квартире.

— То есть это даже больше съемочные воспоминания?

— Конечно. Но потом, когда я стал работать в ресторане и зарабатывать какие-то деньги, приходилось выкручиваться. Концерты, выступления, репетиции, учеба, друзья, тусовки – все было интересно.

Сергей Пенкин, песни

— Одна из моих любимых песен – «Лишь с тобой», «Дождь осенний», «Люби меня, люби» в стиле городского романса, «За пеленой дождя». Но знаете, я очень осторожно отношусь к поэтам и композиторам. Не люблю шумную попсу. Мне нравятся более глубокие песни, чтобы они долго оставались эстрадной классикой. Например, такие композиции исполняют Элтон Джон, Том Джонс, Питер Габриэл. Мне нравится то, что надолго остается в памяти людей.

— А есть автобиографические композиции?

— Да, есть такие песни. Если даже я буду петь песню, аранжировку которой сочинил еще в 90-х годах, те композиции, которые сочинял в начале своей карьеры, то мне будет не стыдно. У меня много новых интересных песен. В феврале прошел мой сольный концерт, где выступали Полина Гагарина, Гриша Лепс, Ани Лорак, Валерий Меладзе. Валера даже потом мне прислал сообщение: «Серега, какая клевая песня «Полетели со мной». Она так вбилась мне в голову, что я пою ее даже в машине». То есть, вот такие у меня песни.

Сергей Пенкин попал в книгу рекордов Гиннеса

— Это было в Канаде, когда я исполнял песню Feelings. Сейчас очень модно говорить, что «у меня диапазон шесть октав, а у меня еще больше». Но какая разница, сколько у тебя октав? Главное, чтобы тембр был красивый.

Теоретически шесть октав быть не может. Единственная певица, у которой был по-настоящему большой диапазон, — Има Сумак. Она могла перекричать даже самолет, заглушив рев двигателя. Настолько сильный человек…

Когда я заканчивал Гнесинку, у меня в дипломе было написано – драматический тенор и баритон. То есть, я могу петь и теноровые, и баритональные партии.

— Как это все было зафиксировано?

— Я этим никогда не интересовался. Просто, когда я работал с группой Rolling Stones на одной концертной площадке, меня показали по канадскому телевидению и США. Они все это создавали. И когда мне об этом сказали, мне было очень приятно. В книгу рекордов Гиннеса занесен, а вот звания Заслуженный артист пока не имею.

Сергей Пенкин, костюмы

— Ой, не считал. Они в квартире, за городом, в гардеробной. Какие-то костюмы у меня остались, какие-то я раздал для детей. Но в основном я люблю парфюм и обувь. Это моя большая слабость.

— Значит, костюмы – это рабочий процесс, а магазин с парфюмерией можно и скупить?

— У меня очень много парфюма, примерно за 1 000 флаконов. Я им не пользуюсь, но они стоят и стоят у меня, и мне это нравится.

Сергей Пенкин, «Три аккорда»

— Меня уже давно приглашали на это шоу на Первом канале. Я давно смотрел то ли первый, то ли второй сезон, но не был готов к участию. А потом уже решил согласиться. Во-первых, перевоплощение в другой стиль музыки — это интересно. А во-вторых, мне было приятно, чтобы мои зрители чаще видели и слышали меня на экранах телевидения.

— Какой номер оказался самым любимым?

— Один из лучших номеров — песня «Цыпленок жареный». Я выступал в черных брюках, рубашке, красном фраке, а со мной девушки в перьях А-ля «Мулен руж». Мне очень понравился коллектив «Трех аккордов». Это потрясающий балет, режиссеры, звуковики, монтировщики сцены, музыканты, ведущий шоу Максим Аверин. Я очень благодарен за то, что попал в этот проект и за то, что, когда я вносил какие-то предложения, мы приходили к общему знаменателю. И это очень здорово.

Сергей Пенкин, награды

— Наверное, их нет, потому что я не умею правильно дружить. Я такой, какой я есть. Люблю людей искренних, настоящих. Я вспомнил одну историю. Много лет назад в Москву приехала мировая звезда Марлен Дитрих. У нее спросили: куда вы хотите поехать: на Красную площадь или в Третьяковку? А она сказала: «Вы знаете, я очень хочу увидеть писателя Константина Паустовского». И когда привезли Паустовского, она в длинном платье, бриллиантах и жемчугах, которые стали рассыпаться по сцене, встала на колени и поцеловала его руку.

К чему я это рассказал? Мне многие пишут из-за границы: из Италии, Америки, Канады, это наши эмигранты, а одна американка тоже написала: «Сергей, нам очень нравятся ваши песни. Я их слушаю уже год. А можно ли их как-то перевести на английский язык?» Я же ответил: «Для этого есть Интернет, вы можете все переводить».

У меня есть знакомая врач в Америке, она пошла с зарубежными коллегами на наш концерт. Американцы начали аплодировать, говорить красивые слова и спрашивать: «А почему поют на русском языке?» А она говорит: «На каком языке же им петь? Они же русские». Об этом, конечно, много можно рассказывать, поэтому достаточно.

— Почему не попробовали карьеру в Америке?

— Господи, кому мы там нужны. Мы же там третий сорт. Я считаю, что это глупо. Почему именно в Америке? Почему же не создать красоту в России? Я люблю свою страну, я патриот и никуда не собираюсь уезжать. Я хочу, чтобы искусство развивалось в нашей стране.

Сергей Пенкин и Алла Пугачева

— У меня недавно был концерт в «Крокусе» ко Дню рождения. И мне было очень приятно, что Максим Галкин и Алла Пугачева меня поздравили. А еще получаю много поздравлений от детей, потому что я озвучил мультфильм «Холодное сердце». Артисты такой величины и дети – их оценка очень важна для меня. И я очень благодарен судьбе за то, что все так происходит.

— Вы друзья, приятели или коллеги?

— Мы, наверное, просто приятели и коллеги, потому что друзья ходят друг к другу в гости. Я не же хожу в гости к Алле и Максу. Просто мы созваниваемся. Друзья – это люди, с которыми часто видишься, общаешься. А в этом случае мне просто было приятно, что меня поздравили с юбилеем. Я никогда не обращался к Алле за помощью, и она тоже. А если бы она попросила бы содействия, и у меня была бы возможность что-то сделать, я бы сделал это только из уважения к Алле, ее творчеству, истории ее песен. Поэтому было бы приятно.

Сергей Пенкин, почему не выступает

— Так пишут люди, которые вообще обо мне ничего не знают. У меня даже во время пандемии было 10 концертов. 18 июня состоится мой сольный концерт в Зеленом театре на ВДНХ, под открытым небом. К тому же сейчас мы договариваемся о том, чтобы отработать по всей России перенесенные выступления.

— Во время пандемии вы приняли участие в десяти концертах. Это были онлайн-концерты?

— Нет… Концерт на Новом Арбате, в Воронеже, все так уже перемешалось, что уже не помнишь о том, что они были перенесенные. Люди очень соскучились по живым выступлениям! Когда на сцену выходили мои музыканты, было очень много эмоций. А сколько я получил удовольствия от общения с публикой. Коронавирус с его масками очень надоел. Люди просто хотели прийти на концерт и отдохнуть от всего.

Сергей Пенкин на роль Глеба Жеглова

— Когда я пришел на пробы, у меня ничего не получалось. И когда мне налили коньяка, все пошло, как по маслу. Это у Миши Шаца и Тани Лазаревой были съемки программы (я не помню, как она называлась). Там я и перевоплотился в этого персонажа. Друзья и знакомые говорят, что когда у них нет настроения, сразу же возникает желание послушать Глеба Жеглова. И тогда настроение поднимается.

— Как пришла в голову эта идея?

— Это не ко пришла. Просто мне позвонили со словами: «Поучаствуй, пожалуйста, в программе». И все.

— Отзывы получились положительные?

— Разве могут быть плохие отзывы, когда люди смеются? Больше негативных откликов, наверное, сейчас можно получить на телевидении. Там постоянно какие-то разборки, скандалы, ковыряния в семье – один негатив. Хочется, чтобы на телевидении (хотя бы по выходным) шли хорошие концерты. Можно послушать Милен Фармер, Тину Тернер, джазовых музыкантов, чтобы только настроение поднялось.

Я музыкант и не могу представить свою жизнь без музыки. Даже сейчас, когда я разговариваю с вами. У меня играет радио Relax. Я его слушаю и получаю удовольствие.

Сергей Пенкин, жена

— Это было так давно, в 80-е-90-е годы. Я тогда работал дворником. В тот период были интересны телесюжеты о необычных людях, как музыкант метет улицы и при этом ездит на гастроли (жена Сергея Пенкина — английский журналист с российскими корнями Елена Проценко — прим. ред). На этой почве мы и познакомились.

Тогда мы проживали интересную жизнь вдвоем, а потом мы расстались, потому что ей нужно было ехать в Англию. А мне оставаться здесь, я не хотел никуда уезжать. Поэтому мы и приняли такое решение.

— А сейчас общаетесь?

— Вы знаете, мы встречаемся и видимся с моей первой любовью. Она врач, очень интересная женщина. Девочка из моего детства. Но при этом у каждого своя жизнь.

Сергей Пенкин, дети

— Детей у меня нет. Но я отдаю все силы и энергию вокальной школе. Я и сам в жизни как ребенок, за мной надо ухаживать и оберегать меня. Я не могу сидеть дома, я не домашний человек. Мне все время нужно быть в движении. Поэтому я об этом не жалею.

— А хотелось бы?

— Я спокойно к этому отношусь. Я такой, другой человек. Да и один никогда не останусь.

— А почему не воспользовались услугами суррогатной матери?

— Мне это не нравится. Хотелось бы, чтобы это была настоящая семья. Если появится женщина, с которой я буду неразделим, тогда это дело нехитрое…

— Кто-то приходил с заявлением, что вы его отец?

— Да, были такие истории. Я спокойно к этому отношусь

— Так, может, они есть, а вы не в курсе?

— Понимаю, о чем вы говорите, но нет.

— Какие женщины вам нравятся?

— Мне нравятся стильные, ухоженные, взрослеющие женщины. И даже если у нее есть какие-то следы косметологии, то они должны быть незаметны. Мне всегда нравилась Любовь Орлова.

У меня была знакомая, сейчас живущая в Израиле, которая приходила делать мне массаж лица. И вот она мне рассказывала, как актриса появлялась в Институте красоты на Калининском проспекте, ныне Новом Арбате. И чтобы ее никто не узнал, она натягивала большую шляпу. Мне импонируют женщины-загадки. Также мне очень нравилось, как за собой ухаживала и выглядела Коко Шанель.

— А сейчас у вас есть дама сердца?

— В данный момент нет. В продолжении предыдущего вопроса, я не люблю, когда на женщине брюки, лучше, чтобы на ней была юбка, туфли-лодочки, прическа, мне это очень нравится.

Сергей Пенкин, ориентация

— Каждый думает в меру своей испорченности. Что я могу сказать? Если хотят так думать, то пусть думают. Я берегу свою жизнь и никого в нее не впускаю, потому что это моя жизнь. Я не хочу никому ничего рассказывать, объяснять. Раньше это напрягало, а сейчас стало все равно. Я знаю свою жизнь, что я никому ничего плохого не делаю, что за глаза про меня не скажут: «А вот Пенкин такой противный, такой нехороший, сделал столько гадостей». Я делаю людям только добро, а подобные разговоры — из чувства зависти. Разные могут быть причины.

Сергей Пенкин сейчас

— Во время пандемии я выпустил клип «Мой медиамир», снялся в программе «Три аккорда». Принял участие в творческом вечере Александра Зацепина. Сейчас готовлю отчетный концерт моей вокальной школы. Я воспитываю своих учеников не в современном стиле, а в советском – учу их правильной подаче песни, чтобы они слушали хорошую музыку, тот же джаз, например. И не только. Майкл Джексон — тоже хорошая попса.

Проектов еще будет много. Знаете, как говорят: «В сорок лет жизнь только начинается». А у меня в шестьдесят. У меня пошла вторая волна популярности. Зрители ходят на концерты, за что я им очень благодарен. Потому что без зрителей я никто. Без публики нет артиста.

Хочу всем пожелать здоровья, счастья, любви, радости! Чтобы не было одиночества. И проще ко всему относитесь. Потому что жизнь такая короткая, и все очень быстро пролетает. Поэтому любите и берегите друг друга. Я все сказал!

Смотрите также: