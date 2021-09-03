Сериал «Контакт»: молодые актеры – о смешных моментах на съемках и страхе перед именитыми коллегами

9 сентября на видеосервисе PREMIER новый сериал «Контакт». История расскажет о проблемах отцов и детей. Главный герой — справедливый и суровый полицейский, который никак не может наладить взаимоотношения с дочерью-подростком. Сериал стал дебютной режиссерской работой Евгения Стычкина. В кадре появятся Равшана Куркова, Максим Виторган, Алексей Лукин и молодые актеры, для которых «Контакт» стал первым опытом.

Teleprogramma.pro поговорила с Ириной Паутовой, Кариной Александровой и Александром Трачевским и узнала, как проходили съемки. Кто впечатлил молодых актеров и что они думают о своих знаменитых коллегах.

Ирина Паутова, сыграла Юлю

— Ирина, для вас этот сериал стал дебютным. Поделитесь впечатлениями?

— Их настолько много, что я даже не знаю, чем делиться (улыбается). Могу сказать, что мне открылся абсолютно другой мир! Интересный, необычный, полный парадоксальных вещей. Люди, которые там работают — другие. Они живут в одной реальности, а вместе с этим создают другую.

Для меня все, что там происходило — было новым. Я ходила, как маленький ребенок по площадке и восхищалась всему. Не понимала очень многого: как, если партнер у меня в одной стороне, смотреть я должна в другую, или телефон у меня на одном уровне, а смотрю я абсолютно мимо. У меня в голове это выглядело очень странно, а потом я смотрела кадр и не понимала, как все эти вещи приходили на свои места, это правда искусство. Я поняла, что это абсолютно другое направление в профессии, не то, чему нас учили в театральном. Мне пришлось всему учиться.

— Что испытали, когда вас утвердили на роль?

— Это было все слишком странно и неожиданно. Все началось с того, что я спокойно себе перешла на 3-ий курс театрального, на пробы еще никогда в жизни не ходила (ну или может один раз, я не помню), и мне в Instagram пишет Женя Стычкин: «Ирина, здравствуйте! Я бы хотел вас пригласить на пробы, на «Амедиа».

А у меня, ни агента, ничего, я нигде анкету не оставляла, в общем, никто не мог знать о моем существовании. Я захожу на профиль и понимаю, что это актер Евгений Стычкин.

Ничего не понимая, думаю, что это спам или развод и, в общем, просто не стала отвечать. Через какое-то время мне пишет мой друг, с которым мы вместе учились, но он был на курс старше, что-то вроде «Ир, тебе случайно никто не писал? Не приглашал на пробы?», я говорю, что думала, это спам, но вроде кто-то писал.

В ответ, я слышу ор: «ПАУТОВА, быстро ответь и скажи, что придешь!!». В общем, я ответила, мы договорились о пробах и все.

Я прихожу на пробы, меня встречает ассистент и провожает в комнату. Я уже молчу, что обалдела от такого места, как «Амедиа», от людей, которые в ней ходят, потому что никогда ничего подобного не видела! Я абсолютно не знала, как надо приходить на пробы, поэтому пошла просто в

толстовке, в которой до этого сидела на паре, с хвостом и абсолютно без макияжа.

Мы видимся с Женей, он меня спрашивает, выучила ли я текст. У меня глаза по пять рублей, потому что никакой текст мне не присылали. Он на меня смотрит и такой «Эм…. Ну ладно, вот вам текст, у вас есть тогда 5 минут его подучить».

У меня в голове: «ПОДУЧИТЬ?! Да тут огромный монолог, эмоциональная сцена, как я это вообще сделаю. Давайте я просто уйду, меня уже ждут, у меня репетиция…». Но все-таки я осталась, села на стул и стала учить. Через некоторое время меня позвали, записали два дубля поблагодарили и я ушла.

В общем-то я все поняла… Приехала домой и стала жить спокойно. А на следующий день, мне звонит Женя и говорит: «Ирина, я буду очень рад, если вы сниметесь у меня в картине». Я про себя думаю «Что? Какой картине? И откуда у этого человека мой номер?». В общем, этим долгим рассказом хотела сказать, что абсолютно не была готова, к такому повороту судьбы, а полное понимание того, куда я попала и что это значит для меня, пришло намного позже.

— Какие были сложности во время съемок?

— Их было очень много! Повторю, что все для меня было новым. Все! Было сложно войти в работу, понять принцип, как стоять перед камерой, куда смотреть, как видеть камеру, запоминать точки, куда надо вставать по кадру… Там очень много нюансов!

В первый день Женя мне говорит, как играть, оператор показывает точку, куда надо встать, световики говорят, как развернуться, чтобы на меня свет попал, а параллельно мне поправляют грим с микрофоном. Я думала у меня взорвется голова!

— А не боялись работать со взрослыми известными коллегами?

— Конечно боялась. Еще как! Когда я посмотрела, какой актерский состав, мне хотелось провалиться под землю. Первые дни, я очень стрессовала. Думала, что у нас будет слишком большая разница.

Но получила такую отдачу, что и ждать не могла. Меня невероятно поддержали, особенно Паша Майков, Женя Стычкин и Леша Лукин.

Помню, Леша в первый наш съемочный день стоял у плейбека, когда снимали мою сцену без него, смотрел, а потом меня успокаивал и говорил, что все хорошо и что я молодец. Это было невероятно мило с его стороны и мне это очень помогло в дальнейшем.

— С Вами на площадке Павел Майков, Максим Виторган, Равшана Куркова, Евгений Стычкин какие с ними сложились взаимоотношения?

— Прекрасные! Я невероятно благодарна этому проекту именно за людей, которых он мне подарил. Паше и Жене я обязана всем, так как я больше всего работала с ними. Они меня вырастили, можно сказать, в кино: они меня учили, поддерживали, смешили, наставляли. Без их поддержки я

бы просто пропала.

С Равшаной у меня, к сожалению, не было совместных сцен, но мы встречались на площадке и она рассказывала про профессию и немного о своей жизни. А с Максимом Виторганом, мы, к огромному сожалению, так и не пересеклись… Но я уверена, что еще будет такая возможность.

— А вам близка проблема общения отцов и детей?

— Лично мне эта проблема не знакома. Я росла в большой многодетной счастливой семье! У меня прекрасные отношения с родителями и даже в каком-то «переходном» возрасте, никаких проблем не возникало.

Карина Александрова, сыграла Лютую

— Расскажите, где проходили съемки?

— Съемки проходили в Москве

— Как впечатления от коллег по площадке? Кто впечатлил больше всего?

— У меня остались только прекрасные впечатления о нашей команде. Каждая смена начиналась с напутствующей речи нашего режиссера Евгения Стычкина. Все были как единый механизм! Большинство совместных сцен у меня было Павлом Майковым, и то как он подходит к сцене, к материалу, как он настраивается на партнера — это не может не впечатлять! Он очень помогал мне и давал много полезных советов. Для меня как для молодой актрисы это было очень ценно.

— Поделитесь интересными случаями, которые остались за кадром.

— Первое, что приходит на ум — это то, как мы снимали одну длинную сцену с Ирой Паутовой. Я почему-то никак не могла выговорить слово «отбой», хотя до этого никогда проблем не было. И вот уже конец сцены, кульминация, и в этот момент я оговариваюсь, прекрасно понимаю, что сказала

не то и пытаюсь держаться, смотрю на Иру и понимаю, что еще секунда и она рассмеется. Я пытаюсь закончить сцену, но мы уже смеемся вдвоем.

Думаю, ладно, надо собраться, сейчас еще дубль и происходит аналогичная ситуация. Вместе с нами смеется уже вся группа. Так было несколько дублей, мы посмеялись, но в итоге сняли. Теперь я не люблю слово «отбой»!

— А вам близка проблема общения отцов и детей?

— Вопрос отцов и детей является для меня достаточно близким. В какой-то момент моей жизни я, можно сказать, столкнулась с ним лоб в лоб.

Александр Трачевский, сыграл Мишу

— Кто ваш герой, какой он?

— Мой герой — добрый и скромный парень из интеллигентной семьи. Миша не простой мальчишка, у него нарушение пигментации кожи, из-за которого его травят в школе, в следствие чего он стал «отверженным» в обществе сверстников. Но, несмотря на все обиды и эмоциональные травмы,

которые он переживает, Миша не уходит в себя, а дает волю своим эмоциям и чувствам, и готов бороться за свою любовь несмотря ни на что.

Характер моего героя во многом перекликается с моим, поэтому мне было очень интересно разобраться в его чувствах, мыслях и целях ровно так же, как в своих.

— А вам близка проблема общения отцов и детей?

— Я убежден, что каждого подростка рано или поздно касалась эта проблема, как и каждого родителя. С этим вечным конфликтом, как мне кажется, должны справляться взрослые, потому что мысли подростка заняты чем угодно, кроме того, что так усердно проповедуют ему взрослые.

Умение поощрять интересы ребенка, убеждать его в собственной уникальности — вот, что, на мой взгляд, является чертой идеального родителя.

— На площадке были ваши взрослые коллеги. Кто впечатлил?

— Я был восхищен работой нашего режиссера-дебютанта Жени Стычкина, который уверенно стоял за штурвалом. Я горжусь тем, что мне удалось поработать с такими профессионалами актерского дела, как мои коллеги по площадке.

Я был особенно восхищен нашим гримером Гулей, которая на протяжении двух часов во все двенадцать смен наносила на меня грим.

— С кем бы хотели еще поработать, перенять опыт?

— Актерский мир достаточно тесен, поэтому я не загадываю, и верю, что по-настоящему важные люди появятся в моей актерской жизни своевременно. Конечно, мне бы хотелось поработать со многими русскими режиссерами и актерами, но мир кино и театра очень непредсказуем, никогда

заранее не узнаешь, куда тебя занесет.

— Вспомните, что было самым сложным на съемках?

— У моего персонажа очень трудный грим, как я говорил выше, у него болезнь, связанная с нарушением пигментации кожи. Поиск идеально подходящего для кадра грима и дальнейшие воплощения в этот образ были очень сложными, долгими, но оно того стоило.

Сериал «Контакт» на видеосервисе PREMIER с 9 сентября

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