Звезда седьмого «Холостяка» Алина Ларина: «После Антона Криворотова моя самооценка немного пострадала»

Модель рассказала Teleprogramma.pro, что было самым сложным на проекте и почему она не решится повторить подобный эксперимент.

Шоу «Холостяк» — одно из самых популярных на российском телевидении. Можно ли найти свою любовь под камерами и что чувствуют отвергнутые участницы? Ответы на эти вопросы знает модель Алина Ларина.

Она боролась за сердце Антона Криворотова в седьмом сезоне проекта. А еще участвовала в шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», которое сейчас идет в эфире.

Алина рассказала Teleprogramma.pro о сложностях, которые поджидают участниц на шоу, личной жизни и планах на будущее.

Шоу «Холостяк» — удар по самооценке

— Алина, ты участвовала в шоу «Холостяк». Какой главный вывод ты сделала спустя время после завершения проекта?

— Во время участия в шоу для меня самым сложным было то, что ты не можешь звонить родным, общаться с людьми вне съемочной площадки. Я испытывала стресс перед церемонией выбора. Это было похоже на спортивное состязание, где главным призом был Антон Криворотов. Хотя по-настоящему, я думаю, он нравился лишь двум-трем девочкам.

— Не пробовала ли поучаствовать в кастинге нового сезона с Тимати?

— Нет. Опыт показал, что шоу о поиске любви совсем не мое, так как в предыдущий раз, когда холостяком был Антон Криворотов, моя самооценка немного пострадала. Мне больше интересны проекты, которые помогут развиваться профессионально. Сейчас я занимаюсь рекламой, ее продюсированием и немного моделингом. В общем, работаю на два фронта.

— Смотришь ли сезон? Среди участниц много моделей, знакома с кем-то из девушек?

— Сезон с Тимуром не смотрю, так как пока нет на это времени. Но знакомых девочек там рассмотрела. С Кристиной Кустовой мы работали на одном проекте, с Дашей Погадаевой тоже встречались на съемочной площадке, а с Александрой Маслаковой мы учились в одной школе в городе Ханты-Мансийске.

Сначала карьера — потом свадьба

— Как у тебя обстоят дела с личной жизнью, есть ли молодой человек?

— Поклонников много, но пока не сделала выбор в пользу того самого единственного. Сейчас у меня на первом месте стоит личная реализация, я стараюсь не зацикливаться на вопросах есть у меня молодой человек или нет. Мы живем в современном мире, где женщины должны становиться более независимыми сначала реализоваться, а потом уже бежать под венец.

— Ты хотела стать участницей шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», как думаешь почему не получилось?

— Возможно, мне просто не повезло, на шоу был огромный кастинг, но после выпуска с моим участием в личку рекой посыпались сообщения от юных девушек, которые мечтают стать моделями. Я старалась донести юным мечтательницам, что это не самое простое дело. Тебя каждый день выбирают, оценивают, не каждый человек выдержит морально такую конкуренцию и постоянную оценку.

Модель — это не только глянцевые журналы

— А как началась твоя карьера модели, через что пришлось пройти?

— Все началось с мечты. А потом моя школьная подруга сказала, что у меня есть все данные, и я обязательно должна попробовать себя в этой роли.

Решилась на переезд в Москву, пришла в агентство и меня взяли. Но сначала пришлось много работать бесплатно. Когда совсем нет опыта, мало кто соглашается снимать тебя в коммерческих проектах. В этой сфере нужно терпение и ни в коем случае не отступать от своей мечты.

— Как ты ухаживаешь за своей кожей, волосами? Поделись парой секретов ежедневного ухода за собой?

— Особых секретов нет, нужно вовремя начать ходить к косметологу и не затягивать с этим, потому что, когда тебе 18, ты красива и так. А после 25 нужно начать ухаживать за собой более профессионально.

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