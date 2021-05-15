«Я не ожидала!»: Тимати выгнал из «Холостяка» сразу двух девушек

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором девушки модельной внешности борются за сердце Тимати. В 10-м выпуске стало известно, что фаворитка холостяка Алиса Грабовая не смогла прилететь в Москву из Дубая из-за проблем с визой.

Девушка срочно решает вопросы с документами и собирает чемоданы в российскую столицу. Тимати, в свою очередь, подарил ей розу онлайн.

А вот попрощаться Тимати решил сегодня сразу с двумя участницами. Первой стала Кристина Романова. Рэпер поблагодарил ее за искренность и доверие, но подчеркнул, что дальнейшие отношения продолжать с ней не намерен. Романова, садясь в машину, расплакалась.

Когда на столике осталась одна роза — к Тимати вышла Мария Лобанова. Однако Тимати тут же отрезал:

— Маша, эта роза для Алисы.

Девушка расплакалась от обиды и пошла с Тимати под руку к машине.

— Я не ожидала, что покину сегодня проект, — призналась она.

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