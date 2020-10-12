«Кто такая Барбара Пино — я не знаю»: «холостяк» Криворотов ответил на обвинения в изменах

В первую неделю октября канал ТНТ обнародовал имя нового героя шоу «Холостяк», восьмого по счету. Им стал Тимур Юнусов, или рэпер Тимати. На эту новость отреагировали его бывший товарищ Егор Крид, экс-подруга Анастасия Решетова, мама Симона Юнусова, да и сам музыкант тоже обмолвился некоторыми подробностями.

Но еще свежа в памяти телезрителей красивая история любви предыдущего героя «Холостяка», стоматолога Антона Криворотова и мулатки Барбары Пино, которая победила в шоу. Пара встречалась долгое время после окончания съемок шоу, во время весенней премьеры они тоже были вместе. Но потом, увы, расстались. И на днях девушка нарушила молчание: она назвала причину, по которой они с Криворотовым расстались, — это его измены.

Антон Криворотов не стал молчать и в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro отреагировал на заявления бывшей возлюбленной. Он уверен, что девушка пытается таким образом пропиариться и напомнить о себе. И дал понять, что походов «налево» с его стороны не было. И следом сделал неожиданное признание: