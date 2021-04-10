Звезда «Холостяка» Дарья Погодаева – об истинных целях на проекте, соперницах и маме Тимати

Модель Дарья Погодаева – яркая участница популярного шоу ТНТ «Холостяк». Проект, на который ее пригласил сам Тимати, она покинула 10 апреля.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Дарьей Погодаевой – об участии в «Холостяке», отношениях с Тимати и даже о маме холостяка Симоне.

— Дарья, вы признались, что уже знакомы с Тимати…

— Я пересекалась с ним несколько раз на мероприятиях и съемках клипа, но личного разговора никогда не было. Поэтому по факту первое личное знакомство и разговор произошел на проекте.

— Если бы на месте Тимати был другой мужчина, вы бы все равно пошли на шоу?

— Мне был интересен, в первую очередь, сам проект, как эксперимент и новый опыт, но заявку я подала только после официального раскрытия имени Тимура на сайте ТНТ. Мне показалось, что он сделает все, чтобы именно этот сезон стал самым интересным и нестандартным. Если бы его имя сохранилось в секрете, меня бы не было на проекте, потому что на тот период жизни у меня были совсем другие планы.

— Как думаете, на подобных проектах возможна дружба и поддержка между конкурсантками или это больше напоминает боевые действия?

— Конечно, возможна. Мы находились там вместе 24/7, с кем-то жили в одной комнате и подружиться в таких обстоятельствах реально. Намного легче переносить какие-то стрессовые ситуации, когда ты нашел на проекте друга и чувствуешь поддержку.

Конечно, были и споры и ссоры между участницами, но чаще всего они происходили почему-то именно в кадре. Я старалась обходить стороной человека, который мне был неприятен, тем самым, сохраняя свою энергию. Но все-таки с большинством девочек я осталась в хороших отношениях.

— С кем на проекте вы не поладили?

— Кристина Кустова — абсолютно не мой человек. Я не общалась с ней на проекте и, соответственно, после него. Но с большинством девочек сложились все-таки теплые, приятельские отношения, что радует.

— Насколько вы подружились с Машей Вебер? Воспринимали ли ее как основную соперницу?

— Мне нравится Маша. Я ценю в людях воспитанность, доброту и тактичность. Мне кажется, Маша — именно такой человек. Она, несомненно, понравилась холостяку и это неудивительно. Не могу назвать ее соперницей, так как не считаю проект борьбой за мужчину. Я просто там жила, знакомилась и общалась. Давала возможность развиваться событиям естественным путем без борьбы и сражений за холостяка.

— Как вы представляли себе ваши отношения с Тимати? Вы же в курсе, что у него есть дети от других отношений. Этот факт вас не смущает?

— Со мной легко коммуницировать и подружиться. Я уважительно отношусь к прошлой жизни мужчины и, думаю, смогла бы найти общий язык со всеми.

— Следите ли вы за жизнью мамы Тимати Симоны в соцсетях?

— Я не подписана на Симону в социальных сетях, но, конечно, видела и читала посты. Мне нравится ее подход в вопросе воспитания детей. Это невероятно, сколько сил, знаний и энергии она вкладывает в свою внучку. Интересно читать историю ее детства и мысли по этому поводу.

— Чем вы занимаетесь сейчас? Количество съемок увеличилось?

— Да, интереса к моей персоне стало больше, но моя сфера деятельности не поменялась. Я также работаю репортером и ведущей на World Fashion Channel. Участвую в рекламных съемках как модель. И, конечно, с растущей аудиторией появляется потребность регулярно вести Инстаграм. Хочу развиваться как блогер.

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