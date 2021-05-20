Звезда «Холостяка» Кристина Кустова: «Конфликты в шоу были из-за молодости девочек»

Девушка также рассказала в интервью Teleprogramma.pro о личной жизни до проекта и о том, как относится к хейтерам.

Скоро на ТНТ завершится шоу «Холостяк» и мы узнаем имя новой избранницы Тимати. Одной из самых ярких участниц сезона стала Кристина Кустова, покорившая рэпера еще на этапе знакомства, когда она подарила холостяку медведя, разрисованного ее дочерью.

О том, почему ее заинтересовал Тимур, а также о конфликтах с другими девушками Кристина рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«До шоу Тимати мне казался понторезом!»

— Что вас привело на проект «Холостяк»? Насколько изменилось ваше мнение о Тимати во время участия в проекте?

— Проектом я заинтересовалась именно в тот момент, когда узнала, что главным героем будет Тимур, потому что он мне симпатичен и очень интересен. Раньше я была подписана на него в Инстаграме, он мне казался немного напыщенным, таким понторезом. Пообщавшись с ним, я поняла, что он очень начитанный, умный молодой человек. Он образованный, может поддержать беседу на любую тему, у него крутое чувство юмора. Я уже не могу называть его Тимати, он реально стал для меня Тимуром.

— Почему вы не поладили с некоторыми участницами?

— Я со школы такой человек – меня раздражает, когда «прут», когда строят из себя добрых, хороших девочек. Не буду показывать пальцем и называть конкретные имена. Мне не нравится, когда на мои адекватные вопросы, например, «как прошло твое свидание», на меня набрасываются и начинают кричать.

Считаю, что мы оказались в одном месте с людьми не моего уровня, не моего возраста, не моего мироощущения, поэтому они на меня накидывались. Если бы это была другая компания с девочками постарше, то я уверена, что со всеми нашла бы общий язык.

Я добрый, позитивный человек, и, честно говоря, для меня странно, что эти конфликты у нас были. Например, с Адель я выясняла отношения… Это не красит меня как девушку. Думаю, что конфликты в «Холостяке» были из-за молодости девочек.

— Кого вы считаете своей главной конкуренткой?

— Я никого не считаю своими конкурентками. Мы все присматривались к Тимуру, это было непросто. Но, наверное, самой яркой участницей стали Маша Вебер и моя близкая подруга Катя Голден – хотя ее я не могу назвать конкуренткой. Я назвала тех девушек, которых считаю самыми достойными для Тимура – кроме себя, конечно.

Про сходство с Аленой Шишковой

— Тимати отмечал, что вы очень похожи на бывшую девушку Тимати Алену Шишкову?

— Тимур не говорил мне лично в глаза, что я похожа на Алену Шишкову, но до меня доходили слухи, что он говорил это ребятам. Думаю, он джентльмен и не стал бы говорить мне этого.

Я читала, что Алена за меня болела в шоу – по-моему, она говорила об этом в каком-то интервью. Вообще, Алена мне очень нравится и всегда импонировала. Мы подписаны друг на друга. Надеюсь, что в будущем мы с ней сможем дружить. Мне приятно, что у нас есть некоторое сходство, но все-таки мы разные. Наверное, у нас просто похожий типаж.

— Кто ваш бывший муж? Что стало причиной расставания?

— Он финансист и молодой бизнесмен. Мы расстались, потому что он хотел жить в США, а я — нет. Мы с ним очень разные люди, но после расставания нам удалось сохранить теплые отношения, сейчас мы дружим.

«Бывший муж обеспечивает нашу дочь»

— Как вы стали ресторатором? Вам помогли родители с бизнесом или муж?

— В ресторанном деле я помогала бывшему мужу, это его идея. Я поддерживала его морально, занималась административными обязанностями и продвижением – например, вела Инстаграм.

— Обеспечивает ли он вашего общего ребенка?

— Да, он помогает нам во всем и обеспечивает нашу малышку.

— Что вам дал проект «Холостяк»? Начали ли узнавать на улице? Какие самые смешные предложения делали?

— После выхода «Холостяка» в эфир меня стали узнавать на улице. Меня удивило, что даже мужчины смотрят проект, потому что они часто стали подходить ко мне, чтобы сделать совместное фото. Самые смешные истории происходят в ресторанах, когда люди хотят меня незаметно сфоткать, но забывают выключить вспышку! (смеется) Недавно был случай, когда девочки за соседним столом открыли внаглую наши Инстаграмы и смотрели.

Проект дал мне много новой работы, подарил много новых знакомств. Даже столы в ресторанах! Теперь везде, где нет мест, для меня они найдутся, это здорово.

— Как относитесь к хейтерам? Что в основном пишут в соцсетях?

— К хейтерам я уже никак не отношусь, мне все равно на них. С другой стороны, хейтеры меня в топы выводят, так что они влияют на мою жизнь скорее позитивно.

Смотрите шоу «Холостяк» по субботам в 22.00 на ТНТ

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