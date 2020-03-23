«Отвечаю с юмором»: участница «Холостяка» Алина Ларина рассказала про общение в соцсетях

Звезда популярного проекта на ТНТ сожалеет, что злопыхатели в Сети судят о ней однобоко.

Одна из участниц телепроекта «Холостяк» на ТНТ Алина Ларина в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала, что с премьерой шоу хейтеров у нее в Сети прибавилось. По ее мнению, зрителям показывают не всю картину, которая есть на самом деле, а лишь частичку их жизни на проекте. И ей бы очень хотелось, чтобы люди помнили, что каждая серия шоу – это лишь вершина айсберга, квинтэссенция целой недели. А на вопрос, как реагирует девушка на негатив и агрессию в соцсетях, она ответила:

«Я стараюсь не читать такие комментарии, но если вдруг натыкаюсь, то всегда отвечаю с юмором».

Алина Ларина — 25-летняя модель, танцовщица и певица. Принять участие в шоу девушка решила из любопытства и даже не думала про любовь. Но позже у нее появилась мысль, что необычные обстоятельства, в которых она оказалась, могут стать тем самым шансом обрести большое чувство.

Напомним, в седьмом сезоне самого романтичного проекта на ТНТ холостяком стал стоматолог Антон Криворотов.