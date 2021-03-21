Из «Холостяка» в шоу «Последний герой»: как Маслакова с Тимати переключилась на Шведова

25-летнюю радиоведущую Александру Маслакову и там и тут показывают. Дело в том, что недавно Александра стала участницей шоу «Холостяк» на канале ТНТ, где ей предстоит право побороться за сердце Тимати с 14 другими претендентками.

Однако уже в субботу зрители увидят ее в реалити-шоу «Последний герой» на канале ТВ-3, где ранее девушка оказывала знаки внимания актеру Денису Шведову. Конечно, программы снимались в разное время, но на экраны они вышли одновременно. Teleprogramma.pro рассказывает о том, как Александре удается усидеть сразу на двух стульях.

Как Александра Маслакова завоевывала внимание Тимати

На самом деле съемки проекта «Холостяк» проходили в ноябре-декабре прошлого года и уже закончены, но первые выпуски шоу стали выходить только сейчас. Проект «Последний герой» еще снимается, поэтому и произошла такая накладка.

Уже в воскресенье Александра продолжит борьбу за сердце Тимати в проекте «Холостяк». В первом выпуске зрители уже увидели первую встречу рэпера и Александры, появившуюся перед ним в облегающем золотистом платье с разрезом. Девушка подарила музыканту виртуальную игру.

Ранее Маслакова призналась в том, что должна была познакомиться с артистом еще год назад. Предполагалось, что девушка возьмет у рэпера интервью, однако по каким-то причинам беседа не состоялась. Теперь, по признанию Александры Маслаковой, она планирует получить ответы на все интересующие вопросы уже в другом статусе. А еще хочет узнать, насколько образ экранного Тимати отличается от настоящего.

Сам Тимати назвал Маслакову достаточно наглой самоуверенной девчонкой, от которой у него остались двоякие впечатления.

Съемки шоу «Холостяк» уже закончены. И видимо, после их завершения Александра Маслакова отправилась испытывать себя в реалити-шоу «Последний герой». Правда, непонятно, в каком статусе – невесты Тимати или свободной молодой женщины? Скорее всего, второе, поскольку на острове Саша оказывала знаки внимания актеру Денису Шведову. Впрочем, обо всем по порядку.

… а потом Дениса Шведова

В проекте «Последний герой» Александра Маслакова стала участницей племени «Новички», быстро нашла общий язык с участницей «Мисс Россия» Эльмирой Абдразаковой, покинувшей шоу из-за проблем со здоровьем, возникшим из-за укуса насекомых. Однако девушка не поладила с двумя другими участницами: Дарьей Колпаковой и Татьяной Роот. Последняя уже уехала домой.

В один из съемочных дней Александре была предоставлена возможностей в качестве гостя посетить племя «Чемпионов» и там она сразу же почувствовала себя в своей тарелке.

А еще Маслакова познакомилась с Денисом Шведовым и сразу же попыталась привлечь его внимание, что сразу же бросилось в глаза другим участникам реалити-шоу «Последний герой». К слову, впервые Александра увидела Дениса еще во время одного из испытаний между племенами, где им пришлось побороться друг с другом. Тогда девушке показалось, что между ними пробежала искра. Однако Шведов победу ей не уступил.

Когда Александра уже приехала в гости к племени чемпионов, во время ужина у костра, Маслакова села рядом с актером. Но поскольку было холодно, Денис Шведов отдал девушке свою футболку. Так, известный артист показал себя джентльменом и только… Дальнейшие попытки растопить свое сердце Денис деликатно пресек, при этом стараясь не обидеть Сашу.

Денис Шведов признался, что, конечно, ему приятно внимание красивой девушки. Но, во-первых, он женат и любит свою жену и детей (супруга Дениса – дочь известного режиссера Марка Розовского Александра Розовского). А во-вторых, остров – это не то место, где нужно заводить романтические отношения. В этих условиях – главное бы выжить.

Впоследствии Александра призналась, что не следила за творчеством Шведова и не знала о его семейном статусе.

Интрига заключается в том, что в следующем выпуске зрители увидят объединение двух племен – «Чемпионов» и «Новичков». А значит, Денис Шведов и Александра Маслакова встретятся снова…

И кстати, у девушки есть все шансы стать победительницей шоу на острове. Александре Маслаковой действительно палец в рот не клади.

Родилась в Краснодаре, детство и юность провела в Ханты-Мансийске. Заочно училась на юридическом факультете и одновременно работала в отделе кадров правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Участвовала в конкурсе «Мисс Россия-2015», после чего перебралась в Тюмень. Полгода стажировалась на местном телевидении бесплатно. В этом городе она также успела поработать на тюменской радиостанции в качестве ведущей. Теперь же Александра пытается покорить Москву и сердца самых интересных мужчин столицы.

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