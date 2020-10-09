«Мы полигамные, это природа»: Криворотов объяснил возлюбленной свои измены

После победы в «Холостяке» Барбара Пино встречалась со звездным стоматологом, но рассталась с ним, узнав его получше.

После финала седьмого сезона шоу «Холостяк» завидный жених Антон Криворотов и победительница проекта Барбара Пино стали встречаться по настоящему. Мужчина даже предложил кубинской красавице жить вместе, но она не торопила события. Еще до съемок в телепередаче знакомые советовали ей не доверять красавчику-стоматологу, якобы вокруг него слишком много женщин. Так и случилось: Барбару и Антона разъединили измены мужчины. Об этом победительница «Холостяка» рассказала в свежем интервью.

По словам девушки, Криворотов мог говорить о бесконечной любви к ней, а потом переспать с другой. Мужчина признался в своих похождениях, но не стал клясться, что этого больше не повторится. Барбара сочла такое поведение недостойным и не стала прощать возлюбленного.

«Есть люди, для которых это норма. Он так и сказал мне: «То, что я делаю на стороне тебя не должно касаться, главное — мое отношение к тебе. Какая разница, с кем я буду еще спать, это просто секс. Мы полигамные, это природа», — цитирует девушку портал «СтарХит».

Сейчас Барбара одна. Она ценит свою самостоятельность, хотя и мечтает о детях. Ранее девушка уже была замужем, но тот брак распался. И победа в «Холостяке» над десятком соперниц тоже не принесла красавице счастья в личной жизни. Но она считает, что проблема не в ней самой.

«Проблема в придурках, которые не могут держать в штанах свой половой орган. Это неуверенность, комплексы, желание что-то доказать», — говорит Барбара.

Сейчас она сосредоточилась на карьере: хочет стать дизайнером и добиться финансовой независимости. Ко всем новым мужчинам девушка относится с большой осторожностью, отмечая, что жить одной, без постоянного выяснения отношений — это удобно.