Испугались «побочки», а умерли от ковида: кто из знаменитостей скончался от CoViD-19 после начала вакцинации

Вакцинация стартовала в России в декабре 2020 года, и, по мнению врачей, это единственный способ остановить болезнь.

15 июля не стало Петра Мамонова. Он умер от последствий коронавируса. Почти три недели музыкант провел в больнице в Коммунарке, две из них – под аппаратом ИВЛ. Когда болезнь пришла в его дом, исполнитель до последнего надеялся, что обойдется.

Сначала лечился дома, потом, когда ситуация стала критичной, вызвал скорую помощь. Ковид оказался коварен – болезнь быстро поразила почти 80% легочной ткани. Шансов победить вирус почти не было.

Пройти вакцинацию от CoViD-19 70-летний Петр Мамонов не успел.

Teleprogramma.pro вспомнила, кто из знаменитостей тоже умер от последствий коронавируса, не успев сделать прививку от болезни.

2 декабря Владимир Путин поручил начать вакцинацию населения против CoViD-19. С 7 декабря началась массовая прививочная кампания, которая длится до сих пор. Врачи предупреждают, что вакцинация не защищает на 100 процентов от вируса, но делает течение болезни легким, а еще вакцинированные не лежат под аппаратом ИВЛ, организм справляется с болезнью.

Владимир Меньшов

Знаменитый режиссер тоже умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Он был человеком закрытым и очень уважал дистанцию, так что даже близкие друзья не смогли точно ответить: вакцинировался 81-летний Меньшов или нет.

Когда режиссер попал в больницу вместе с супругой Верой Алентовой, многие вспомнили, что еще в марте были новости, что он сделал прививку, но достоверных источников не оказалось. Врачи склонны полагать, что актер так и не прошел вакцинацию, в противном случае болезнь протекала бы по-другому.

В 2021 году Меньшов планировал баллотироваться в Госдуму и якобы сделал прививку, но и в ГД не смогли точно ответить на этот вопрос.

Георгий Мамиконов

28 июня 2021 года ушел из жизни основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов. 76-летний артист провел последние дни в больнице, где лечился от коронавируса. Его госпитализировали 11 июня, больше двух недель медики боролись за жизнь именитого пациента, но спасти его не удалось. У артиста развилась мерцательная аритмия.

Новостей о вакцинации Георгия Мамиконова нет, скорее всего, он тоже не делал прививку. В своих интервью исполнитель не раз подчеркивал, что не надо обращать внимания на пандемию.

Борис Грачевский

Отец-основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Последние дни жизни он был подключен к аппарату ИВЛ.

Незадолго до заболевания коронавирусом режиссеру Борису Грачевскому предлагали привиться российской вакциной «Спутник V», однако он отказался это сделать, опасаясь побочных эффектов сыворотки.

Александр Стефанович

6 июля в Москве в Доме кино простились с режиссером Александром Стефановичем. Экс-супруг Аллы Пугачевой умер от последствий коронавируса.

Он скончался 13 июля 2021 года на 77-м году жизни в больнице имени Бахрушиных. Сюда режиссера доставили с обширным поражением легких — коронавирус быстро справился с очередной жертвой. При жизни режиссер не считал нужным проходить вакцинацию от ковида.

Кстати, Алла Пугачева так и осталась обижена на экс-мужа и проигнорировала его похороны.

Михаил Багдасаров

Михаил Багдасаров, народный артист России. Худрука Нижегородского госцирка имени М. Назаровой не стало 3 мая 2021 года на 76-м году жизни. Его госпитализировали незадолго до смерти с бронхитом. Дрессировщик не проходил вакцинацию от коронавируса.

Татьяна Проценко

19 мая не стало знаменитой Мальвины из «Приключений Буратино» — Татьяны Проценко. В нее были влюблены все мальчишки Союза. 53-летняя актриса последние годы жизни боролась с раком. Болезнь находилась в ремиссии, а в 2021 году она подхватила коронавирус.

Ослабленный болезнью организм не справился — Татьяна Проценко умерла. Она тоже не проходила вакцинацию по состоянию здоровья.

Василий Лановой

Вечером 28 января 2021 года стало известно, что скончался Василий Лановой, легенда советского и российского кинематографа. Народный артист СССР несколько недель боролся с осложнениями, вызванными коронавирусом. К слову, госпитализирован 87-летний Василий Семенович был вместе с женой, 72-летней Ириной Купченко. Его жизнь врачи не спасли. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

Артем Анчуков

6 июня 2021 года умер актер Артем Анчуков. Многим зрителям он запомнился своими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Хроники убойного отдела». 39-летний артист две недели безуспешно боролся с коронавирусом и сожалел, что не успел сделать прививку от болезни.

Лорина Камбурова

Болгарская актриса и певица Лорина Камбурова умерла в Москве утром 27 мая 2021 года в возрасте тридцати лет. Причиной смерти артистки стало двустороннее воспаление легких, также у Лорины был коронавирус. Она тоже не делала прививку от коронавируса.

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