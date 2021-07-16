Осталась обида? Алла Пугачева не пришла проститься с первым мужем, умершим от CoViD-19

16 июля в Москве в Доме кино прощаются с режиссером Александром Стефановичем. Экс-супруг Аллы Пугачевой умер от последствий коронавируса.

Он скончался 13 июля на 77-м году жизни в больнице имени Бахрушиных. Сюда режиссера доставили с обширным поражением легких — коронавирус быстро справился с очередной жертвой.

На прощание с режиссером собралось много людей. В центральном зале с самого утра стояли огромные венки с траурными лентами от друзей и родных. До последнего собравшиеся искали глазами ее — главную женщину в жизни Стефановича.

С 1977 по 1980 год он был женат на Алле Пугачевой. После расставания между экс-супругами была холодная война: он именовал себя «создателем» Примадонны, говорил, что ему Алла Борисовна обязана признанием, богатством и даже стройностью. Все три года брака режиссер заставлял певицу худеть, а она обиделась и развелась с ним, пишет сайт OA.

На это у Примадонны всегда был один ответ — не надо придумывать легенд. Она считала, что на момент знакомства со Стефановичем же была звездой, спевшей любимого всем Союзом «Арлекина».

Эта свадьба была нужна ему ради московской прописки, никакой любви в отношениях не было.

Тогда Стефанович бил по самому важному для любой матери — по ребенку. Говорил, что заменил Кристине Орбакайте отца, но и на этот выпад Примадонна напоминала: зная о фиктивности брака режиссер просил падчерицу называть себя Алексом и не утруждался дружбой с подрастающей наследницей артистки.

Видимо эти разногласия только вершина айсберга. Алла Пугачева так и осталась обижена на экс-супруга и решила проигнорировать его похороны, сообщает Пятый канал.

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