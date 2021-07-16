«Чтобы все видели»: Петра Мамонова похоронят в стеклянном гробу

Петра Мамонова похоронят в стеклянном гробу. Тело основателя группы «Звуки Му» предадут земле в прозрачном гробу, чтобы все видели. Об этом рассказала жена артиста Ольга Мамонова.

Церемония отпевания и прощания с музыкантом пройдет в Донском монастыре, она состоится 17 июля. Все желающие смогут пройти проводить исполнителя в последний путь.

«Сделают стеклянный гроб, чтобы все видели, что это Мамонов», — рассказала жена актера ФАН.

Из Донского монастыря гроб увезут в Верею, где исполнитель жил последние годы.

«Верейские там еще же хотят проститься. Никаких поминок, ничего не будет», — отметила вдова музыканта.

А после тело артиста предадут земле. 15 июля сообщалось, что его похоронят на Аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Но не исключено, что место погребения перенесут в деревню.

«Похороны пройдут в усеченном составе, тащиться за 140 километров на ночь глядя не стоит», — сказала Ольга Мамонов.

Тем не менее на церемонию прощания и похороны планируют прийти многие коллеги Петра Мамонов. Новости о смерти музыканта стали для них настоящим шоком. Многие до последнего думали, что тревожные сообщения из больницы — преувеличение.

«Для меня лично, для людей из моей профессии и нашего поколения это был один из основных королей андеграунда, один из столпов нашего рока, настоящего рок-н-ролла. Этот человек был настоящий рокер в смысле социальной свободы, — признался Пятому каналу солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

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