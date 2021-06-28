Умер основатель и глава шоу-группы «Доктор Ватсон»

Пресс-секретарь группы рассказала, что артист находился в больнице, где лечился от коронавируса.

Уже больше года жители всей планеты страдают от коронавируса. Недавно в Москве внезапно началась третья волна пандемии. Некоторые артисты успели переболеть CoViD-19, а другие, к сожалению, не победили недуг. Так, в январе скончался Борис Грачевский. Несколько недель он провел в больнице, но врачи не смогли его спасти. А теперь стало известно, что ушел из жизни основатель и глава шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов.

Печальное известие озвучила пресс-секретарь группы Вера Воронина. Она не стала скрывать, что заслуженный артист РФ лечился от коронавируса и последние дни жизни провел в больнице. Женщина назвала и причину смерти певца.

«Он был в больнице с 11 июня, а сегодня (28 июня — Прим. ред.) его не стало», — рассказала Воронина. «Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать», — добавила она, пишет ТАСС.

Добавим, что у Георгий занимался группой длительное время. Он основал ее в 1985 году и до последних дней был ее бессменным руководителем и солистом. Артист был женат на Любови Михайловне, которая подарила ему дочку Юлию. Девушка окончила Музыкальный институт им. Шнитке и уже несколько лет руководит детской вокальной студией «Ватсон Junior».

Отметим, что дата и место прощания с Георгием Мамиконовым будет сообщено дополнительно.

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