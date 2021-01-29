Умер народный артист СССР Василий Лановой

Вечером 28 января в возрасте 87 лет умер Василий Лановой, звезда советского и российского кинематографа. Народный артист СССР несколько недель боролся с осложнениями, вызванными коронавирусом. К слову, госпитализирован Василий Семенович был вместе с женой, 72-летней Ириной Купченко.

Накануне стало известно, что легендарный актер пережил клиническую смерть — его состояние резко ухудшилось. А буквально несколько часов спустя Telegram-канал Super сообщил о кончине звезды театра и кино.

Василий Лановой — один из выдающихся актеров своей эпохи. Звезда театра и кино сначала покорил публику с экранов, начав сниматься в фильмах более полувека назад. Десятки выдающихся ролей, исполненных Василием Семеновичем, навсегда вошли в золотой фонд отечественного кино. Немного позже, в 1957 году, Лановой поступил на службу в Театр им. Вахтангова, где сыграл в нескольких десятках спектаклей.

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