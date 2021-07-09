Деревянный крест, фото и огромное количество цветов: как выглядит могила Меньшова после похорон

На могиле режиссера картины «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище сразу после похорон можно увидеть обычный деревянный крест, фотографию звезды и огромное количество цветов.

Проводить актера в последний путь, как известно, в Дом кино пришли тысячи его поклонников. На кладбище же были только самые близкие друзья и родственники. Вдова режиссера Вера Алентова, которая смогла победить коронавирус, держалась, по признанию присутствующих, стойко. Лишь когда гроб с телом мужа опускали в землю, она закрыла дрожавшими руками свое лицо.

Дочь Меньшова, Юлия, почти все время плакала. Чувств в отличие от матери она не скрывала. По очереди все близкие бросили в могилу горсть земли. Юлия перекрестила гроб с отцом.

больше по теме Гроб с телом Меньшова под аплодисменты благодарных поклонников вынесли из Дома кино Чуть позже культовый режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Отметим, что рядом с могилой Меньшова похоронены сплошь звезды. Здесь можно увидеть могилы сатирика Михаила Жванецкого, худрука «Современника» Галины Волчек, руководителя «Ленкома» Марка Захарова, актера Василия Ланового, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. На момент смерти ему был 81 год.

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