«Интересный человек»: Болдин высказался об умершем Стефановиче

После смерти второго мужа Аллы Пугачевой, режиссера Александра Стефановича, ее третий супруг и бывший директор Евгений Болдин прокомментировал это печальное событие.

«Он был интересный человек. Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это действительно так. Я не лукавлю», — сказал 73-летний мужчина.

В беседе с журналистами MK.ru он отметил, что не имел с покойным никаких противоречий, они относились друг к другу как просто знакомые люди. На похоронах Стефановича Болдин присутствовать не собирается.

Известно, что после скандального развода со вторым мужем Пугачева достаточно быстро завела романтические отношения со своим концертным директором, с которым затем прожила в браке восемь лет. Пресса не раз противопоставляла этих мужчин как соперников за сердце Примадонны.

Напомним, Александр Стефанович умер 13 июля в Москве в возрасте 76 лет. Мужчина болел коронавирусом и сначала пытался лечиться дома, а затем был доставлен в больницу с обширным поражением легких.

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