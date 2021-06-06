«Не выкарабкался»: умер звезда сериала «Мажор» Артем Анчуков

Актер Артем Анчуков умер в воскресенье, шестого июня. Об этом сообщила подруга знаменитости — певица Татьяна Буланова.

Бывшая жена футболиста Владислава Радимова опубликовала на своей станице фотографию артиста с немногословной подписью «Артем…». В одном из комментариев под снимком исполнительница призналась, что причиной смерти актера стали последствия коронавируса.

«Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Потом начались осложнения — в больнице уже. Поражение легких достигло 85%. Не выкарабкался», — заявила Буланова.

Отметим, что Артем работал ринг-анонсером с российской лигой M-1 Global. Именно они подтвердили в беседе с ТАСС трагическое сообщение:

«Артем скончался от последствий коронавируса. Его легкие были поражены на 87%. 5 июня у него разорвало легкое. Приносим соболезнования родным и близким».

Напомним, Артем Анчуков сыграл в сериалах «Мажор», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Рая знает все!».

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