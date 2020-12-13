С акцентом на формы: Тодоренко в молочном платье-бюстье появилась на «Золотом граммофоне»

Регина Тодоренко в последние месяцы много времени проводила на шоу «Ледниковый период». Она принимала участие в проекте с мужем Владом Топаловым. Однако певец уже покинул шоу, а вот девушка пока продолжает бороться за победу с Ольгой Бузовой и Ириной Пеговой. Тем ни менее, основные съемки проекта остались позади, поэтому теперь у девушки появилось время на светские рауты и другие съемки.

12 декабря в «ВТБ Арене» состоялась 25 ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон». На главном событие уходящего года собралось много звезд: Лариса Долина, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Валерия, Зиверт, Ани Лорак, а также другие популярные исполнители. Последним на сцену вышел Александр Ревва. Он получил сразу две статуэтки из рук Регины. Девушка выбрала молочное платье-бюстье с воланами для появления на публике.

Недавно телеведущая покрасила волосы в яркий цвет. Она уложила их в пышные локоны. Образ Тодоренко завершили туфли-лодочки на шпильке. Примечательно, что наряд подчеркнул ее формы. Звезда позировала на ковровой дорожки после выхода на сцену.

Смотрите также: