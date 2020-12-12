«Ты просто фито-няшка!»: постройневшая Дубцова в силуэтном платье в пол восхитила Гагарину

Певица выбрала элегантный образ для выхода в свет. Она получила комплименты даже от коллег.

Ирина Дубцова не раз признавалась, что старается следить за фигурой. Если поддерживать молодость артистке удается легко, то с лишними килограммами она борется постоянно. Недавно певица отдохнула в Турции с сыном Артемом. Уже тогда поклонники заметили, что она постройнела. А теперь артистка стала одной из гостей юбилейной премии «Золотой граммофон», где появилась в элегантном образе.

На сцене «ВТБ Арены» Ирина предстала в черном платье в пол с глубоким декольте. Лаконичный наряд с эффектом мерцания подчеркнул талию артистки. Она также завила локоны и сделала вечерний макияж. Девушка исполнила один из своих хитов и получила заветную статуэтку. Позже Дубцова отправилась на ковровую дорожку, где позировала для журналистов.

А за кулисами певица увиделась с Полиной Гагариной, которая тоже пришла на мероприятие. Они покрасовались у зеркала в своих повседневных образах. Девушка не удержалась и одарила коллегу комплиментами.

«Значит, Дуб, я тебе хочу сказать, ты не просто похудела, ты просто фито-няшка! Очень красивая! Наша Моника Беллуччи», — заявила Полина. «Я похудела на три килограмма», — похвасталась перед ней подруга.

Добавим, что также посетили премию и другие звезды: Сергей Лазарев, Ани Лорак, Зиверт, Лариса Долина, Валерия, Николай Басков и другие известные персоны. А вот Светлана Лобода готовила выступление, но в итоге отказалась появляться на сцене.

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