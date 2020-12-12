«Наконец-то свиделись»: Гагарина в черном платье в пол с открытой спиной позировала с Лазаревым

Певица появилась на премии «Золотой граммофон», где не только показала красивые образы, но и смогла пообщаться с друзьями.

Полина Гагарина в этом году пережила не только карантин. Не так давно она подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Они прожили вместе шесть лет, но даже ради дочки Мии не стали сохранять брак. По словам певицы, они разошлись мирно и не собираются делить совместно нажитое имущество. Девушка не хочет пиариться на личной жизни, поэтому старается не поднимать эту тему. Тем более, что в декабре у нее прибавилось работы.

Свободное время Полина посвящает сыну Андрею от первого брака и трехлетней дочке. Но 12 декабря весь вечер девушка находилась в «ВТБ Арене», где прошла юбилейная церемония награждения премией «Золотой граммофон». Певица выступила на сцене в золотом мини-платье с бахромой. Похожий образ выбрала Ани Лорак. Она исполнила трек «Смотри».

Примечательно, что в гримерке Гагарина пересеклась с Ириной Дубцовой. Они теплой общаются, но не виделись длительное время из-за пандемии коронавируса. При этом певица была в кремовом свитере оверсайз и черных лосинах, а ее коллега — в черных джинсах и массивных ботинках.

«Какая красивая женщина», — заявила Полина.

Это была не последняя встреча для певицы в этот день. На коровой дорожке она столкнулась с Сергеем Лазаревым. Обычно они никогда не упускают возможности пообщаться. На этот раз девушка переоделась в черное платье в пол с открытой спиной и бантом на талии. Певец обнял артистку, позируя с ней фотографам. При этом он тоже для такого случая выбрал стиль total black.

«Наконец-то свиделись», — похвасталась Гагарина.

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