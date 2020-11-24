«Счастье в мелочах»: сын Тодоренко в комбинезоне цвета хаки и шапке с ушками проводил маму на съемки

Регина Тодоренко два года назад перестала скрывать свой роман с Владом Топаловым. Тогда певец попросил у нее руки и сердца, а вскоре девушка объявила о беременности. Влюбленные расписались в ЗАГСе незадолго до рождения первенца — сына Михаила. Скоро мальчик отметит второй день рождения. Певец не скрывает, что безумно рад быть папой. Проявила себя как хорошая мама и Регина, но этой осенью она едва находит время на отдых.

Девушка снимает собственные шоу, а также принимает участие в проекте «Ледниковый период». Она уже не раз впечатлила судей и находится среди фаворитов шоу. Телеведущая тренируется с Романом Костомаровым. В одном из последних выпусков они даже поцеловались в рамках своего выступления. Примечательно, что Влад не ревнует жену, так как тоже участвует в проекте. 24 ноября Тодоренко опубликовала трогательное фото с наследником. Она рассказала, как он ее провожал на очередные съемки.

В кадре девушка предстала в пуховике и без макияжа. Она облачила сына в похожий комбинезон цвета хаки и плюшевую шапку с ушками в тон. Они резвились в снегу.

«Уставшая мама Регина, но счастливая, потому что сегодня, когда я уходила на работу, сын пожелала мне: «УдаЦи и победИ» , а муж намазал спину разогревающей мазью и сделал массаж. Вот оно счастье в мелочах. Вот она — мотивация!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, какая дружная у телеведущей семья. Топалов и вовсе признался, что плачет вместе с сыном, когда жена уходит из дома. «Какие вы милые», «Какие же вы счастливые и классные», «Ого, как у вас снежно уже», «Регина, ты такая настоящая!!! Очень классная!!! Как приятно видеть людей, которые остались настоящими и искренними, даже когда стали знаменитыми», «Смотрю всегда на Региночку и поднимается настроение, до чего позитивный человек!! Счастья тебе огромного!!» — прокомментировали пост подписчики.

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