65-летняя Долина в черном платье по фигуре подчеркнула талию на премии «Золотой граммофон»

Лариса Долина не частый гость на светских раутах. В этом году артистка много времени провела дома из-за пандемии коронавируса. При этом она преподавала онлайн для своих студентов. Певица была рада побыть с дочкой Ангелиной и своей внучкой на даче, но уже осенью вернулась к работе. Она посетила ряд фестивалей и стала судей на «Детской новой волне». А не так давно артистка выступила на сцене театра, приняв участие в мюзикле.

12 декабря многие звезды собрались в «ВТБ Арене». Там прошла 25 церемония награждения премией «Золотой граммофон». Долина для такого случая выбрала силуэтное черное платье со стразами и глубоким декольте. Наряд подчеркнул талию артистки. Она также сделала высокий хвост и дополнила образ длинными сережками. Даже ведущие мероприятия Иван Ургант и Сергей Светлаков одарили комплиментами певицу.

Лариса Александровна исполнила хит «По встречной», за который и получила награду. Публика одарила ее бурными аплодисментами. Гости мероприятия также отметили, что 65-летняя артистка постройнела и похорошела.

Также на премии выступили другие селебрити: Зиверт, Валерия, Николай Басков, Артур Пирожков, Ани Лорак, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие известные персоны. А вот Филипп Киркоров не смог принять участие, как и певица Светлана Лобода. Последняя собиралась выступить на премии, но в последний момент отказалась. Добавим, что это одно из последних светских мероприятий в этом году.

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