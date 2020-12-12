Ольга Бузова в последние дни почти не расставалась с бойфрендом Давидом Манукяном. Девушка всю осень снималась в шоу «Ледниковый период», поэтому едва находила время на отдых. Однако теперь телеведущая с радостью участвует в новогодних концертах и вечерами устраивает свидания с возлюбленным. На днях они снялись в фотосессии, а теперь заинтриговали поклонников новыми совместными кадрами.
«Я уже просто во все оружии и еду на съемку», — заявила Ольга.
Вскоре она предстала в длинной шубе канареечного цвета. Девушка собрала волосы в хвост и накрасила губы алой помадой. Ольга в обнимку с Давой поделилась новостями. Как оказалось, все это время они готовили сюрприз.
«Ну что, ну уже пора раскрыть тайну, что мы делаем вторые сутки», — отметила девушка.
«Мы сняли шикарный новогодний клип для вас», — продолжил Манукян.
«Мы такие счастливые», — призналась Бузова.
После этого она отправилась на свою основную работу. На съемках «Дома-2» ее сразу встретили участники, которые кричали. По словам Ольги, она постоянно в любое время суток застает пары, которые ругаются. Однако спустя несколько часов ведущая в отличном настроении вышла на связь с фанатами. Она похвасталась своим ярким образом.
«Вы наверное понимаете, почему сегодня я выгляжу именно так. Почему у меня желтая шубка, желтая футболочка, тинды. Цвет настроения желтый! Ваша птичка будет сегодня вместе с вами смотреть 11 выпуск „Ледникового периода“, где я буду птичкой», — поделилась звезда.
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