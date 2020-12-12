52-летняя Валерия в платье-бюстье персикового цвета вышла на сцену «Золотого граммофона»

Валерия не так давно отдохнула в Дубае. Певица провела несколько недель на курорте с Иосифом Пригожиным. Она повстречала там Алсу, которая тоже отдыхала со своим мужем Яном Абрамовым. Однако в декабре артистка вернулась в Москву, так как стартовали новогодние съемки. Она уже успела появиться на «Песне года». А 12 декабря звезды собрались в «ВТБ Арене», так как там прошла премия «Золотой граммофон».

Среди гостей мероприятия были: Лариса Долина, Полина Гагарина, Ани Лорак, Ирина Дубцова и другие звезды. А вот Светлана Лобода и Филипп Киркоров на этот раз пропустили концерт. Валерия пришла на премию с Пригожиным. Она выбрала для такого случая вечернее платье из атласа персикового цвета. Наряд с ниспадающими рукавами позволил артистке показать изящные плечи и подчеркнуть талию. На ее шее красовалось золотое ожерелье.

Певица получила награду за свой хит с Максимом Фадеевым «До предела». Сам продюсер и певец не пришел на концерт, но во время выступления Валерии его голос звучал с экранов. Публика одарили артистку аплодисментами, а ведущие восхитились загаром знаменитости.

Валерия покинула премию уже в джинсах и белой плюшевой шубе. Певица была счастлива, что ее труд оценили. А поклонники одарили ее комплиментами. «Такие красивые и хорошие», «Красавица, наряд у вас шикарный», «Вот это платье», «Такая вы стройная, достойны комплиментов», «Очень красивая, Иося тоже светится», «Вы прям похорошели», — стали комментировать пост подписчики.

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