Полина Гагарина и Ани Лорак в мини-платьях с бахромой появились на «Золотом граммофоне»

Полина Гагарина в этом году рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Девушка лишь недавно подала на развод. Она призналась, что все проходит мирно и без дележки имущества. Более того, никто не отнимает у нее трехлетнюю дочку Мию. Артистка была возмущена, что в Сети обсуждали ее личную жизнь и призналась, что не собирается пиариться на теме развода. В последнее время она много работает.

С наступлением декабря Полина обновила гардероб. Она знала, что ее ждут выступления для новогодних передач. Так недавно девушка показала сразу два образа на «Песне года». А 12 декабря звезды собрались в «ВТБ Арене». Там состоялась премия «Золотой граммофон». На этот раз Гагарина выбрала мини-платье с бахромой золотого цвета. Босоножки на шпильке дополнили ее лук. Певица сделала укладку в виде волны и нежный макияж. Она исполнила свой хит «Смотри».

Артистка смогла впечатлить ведущих. Иван Ургант даже пошутил: «Зачем ты переплавила прошлый граммофон на платье?» При этом Сергей Светлаков одарил девушку комплиментом. «Ты прекрасно выглядишь и поешь», — сказал он.

Примечательно, что Ани Лорак выбрала похожий наряд. Она предстала на концерте в в мини-платье с бахромой золотого и серебристого цветов. При этом артистка сделала акцент на декольте. Она сорвала овации, спев свой трек «Быть твоей любимой». Поклонник одарили звезду комплиментами. Девушка тоже унесла со сцены награду.

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