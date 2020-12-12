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Полина Гагарина и Ани Лорак в мини-платьях с бахромой появились на «Золотом граммофоне»

12 декабря певицы стали гостями главного события в музыкальной индустрии. Они поразили поклонников яркими луками.

Полина Гагарина и Ани Лорак в мини-платьях с бахромой появились на «Золотом граммофоне»
Полина Гагарина. Фото: Globallookpress.com

Полина Гагарина в этом году рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Девушка лишь недавно подала на развод. Она призналась, что все проходит мирно и без дележки имущества. Более того, никто не отнимает у нее трехлетнюю дочку Мию. Артистка была возмущена, что в Сети обсуждали ее личную жизнь и призналась, что не собирается пиариться на теме развода. В последнее время она много работает.

С наступлением декабря Полина обновила гардероб. Она знала, что ее ждут выступления для новогодних передач. Так недавно девушка показала сразу два образа на «Песне года». А 12 декабря звезды собрались в «ВТБ Арене». Там состоялась премия «Золотой граммофон». На этот раз Гагарина выбрала мини-платье с бахромой золотого цвета. Босоножки на шпильке дополнили ее лук. Певица сделала укладку в виде волны и нежный макияж. Она исполнила свой хит «Смотри».

Артистка смогла впечатлить ведущих. Иван Ургант даже пошутил: «Зачем ты переплавила прошлый граммофон на платье?» При этом Сергей Светлаков одарил девушку комплиментом. «Ты прекрасно выглядишь и поешь», — сказал он.

Полина Гагарина. Фото: эфир «Русское радио»

Примечательно, что Ани Лорак выбрала похожий наряд. Она предстала на концерте в в мини-платье с бахромой золотого и серебристого цветов. При этом артистка сделала акцент на декольте. Она сорвала овации, спев свой трек «Быть твоей любимой». Поклонник одарили звезду комплиментами. Девушка тоже унесла со сцены награду.

Ани Лорак. Фото: эфир «Русское радио»

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