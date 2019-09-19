ЗВЕЗДЫ

«Ваш союз соткан из любви»: Глюкоза ревела на свадьбе Бондарчука

Певица обратилась к молодоженам.

«Ваш союз соткан из любви»: Глюкоза ревела на свадьбе Бондарчука
Глюкоза. фото: globallookpress.com

17 сентября в Санкт-Петербурге состоялась свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Влюбленные расписались после трех лет отношений и устроили пышный праздник для друзей в Юсуповском дворце, на что потратили несколько миллионов рублей. Они пригласили 200 человек, среди которых были: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Светлана Лобода, Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Появилась на свадьбе и певица Глюкоза. Она вновь развеяла слухи о разводе, так как пришла не одна, а с мужем Александром. В силу того, что Бондарчук и его избранница настояли на том, чтобы гости не пользовались смартфонами, снимков с банкета почти нет. Однако многие делятся своими впечатлениями от увиденного. Наталья Чистякова-Ионова ( настоящее имя певицы. — Прим.ред.) тоже не осталась в стороне.

В соцсети она опубликовала архивный снимок, где запечатлена с Федором и Паулиной. Кадр, скорее всего, был сделан на одной из вечеринок.

«Дорогие наши, любимые друзья. Ваш союз соткан из любви, искренности, взаимного уважения и трепетного отношения. Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так! Долгих и счастливых вам лет вместе, вы — настоящая опора друг для друга», — написала артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. К слову, ранее друг режиссера Александр Роднянский тоже признавался, что многие гости утирали слезы на свадьбе. Он также отметил, что Андреева сильно повлияла на Бондарчука, изменив его в лучшую сторону. Роднянский заверил, что никогда не видел Федора таким счастливым.

А вам нравится эта пара?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

архивные фото звездГлюкозаПаулина Андреевасвадьба БондарчукаФедор Бондарчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ваш союз соткан из любви»: Глюкоза ревела на свадьбе Бондарчука
Интересно?
Поделись с друзьями: