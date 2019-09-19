«Ваш союз соткан из любви»: Глюкоза ревела на свадьбе Бондарчука

17 сентября в Санкт-Петербурге состоялась свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Влюбленные расписались после трех лет отношений и устроили пышный праздник для друзей в Юсуповском дворце, на что потратили несколько миллионов рублей. Они пригласили 200 человек, среди которых были: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Светлана Лобода, Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Появилась на свадьбе и певица Глюкоза. Она вновь развеяла слухи о разводе, так как пришла не одна, а с мужем Александром. В силу того, что Бондарчук и его избранница настояли на том, чтобы гости не пользовались смартфонами, снимков с банкета почти нет. Однако многие делятся своими впечатлениями от увиденного. Наталья Чистякова-Ионова ( настоящее имя певицы. — Прим.ред.) тоже не осталась в стороне.

В соцсети она опубликовала архивный снимок, где запечатлена с Федором и Паулиной. Кадр, скорее всего, был сделан на одной из вечеринок.

«Дорогие наши, любимые друзья. Ваш союз соткан из любви, искренности, взаимного уважения и трепетного отношения. Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так! Долгих и счастливых вам лет вместе, вы — настоящая опора друг для друга», — написала артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. К слову, ранее друг режиссера Александр Роднянский тоже признавался, что многие гости утирали слезы на свадьбе. Он также отметил, что Андреева сильно повлияла на Бондарчука, изменив его в лучшую сторону. Роднянский заверил, что никогда не видел Федора таким счастливым.

А вам нравится эта пара?