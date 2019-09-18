«Гости утирали слезы»: Роднянский раскрыл атмосферу свадьбы Бондарчука

Федор Бондарчук спустя три года отношений с Паулиной Андреевой все же сделал ее своей женой. По слухам, они расписались в ЗАГСе в начале сентября, а накануне состоялось пышное торжество, на котором присутствовало 200 человек. Режиссер ловко обманул журналистов, арендовав исторический особняк Беггровых. Просто все решили, что там и пройдет свадьба, но на самом деле банкет был организован в Юсуповском дворце.

Гости остановились в отеле «Европа», на что тоже было потрачено целое состояние. Ксения Собчак и Константин Богомолов, Оксана Фандера, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, а также другие именитые персоны повеселились на свадьбе друзей. Однако им было запрещено пользоваться телефонами, чтобы снимки «засекреченного» банкета не оказались в Сети. Собчак осталась в восторге от праздника, как и другие гости.

Продюсер Александр Роднянский, друг Бондарчука, рассказал, как прошло торжество.

«Признаюсь, я не помню такой трогательной, красивой и запоминающейся свадьбы. Молодые неподдельно волновались, гости утирали слезы, а присущий подобным форматам пафос сопровождался какой-то удивительно веселой нежностью», — отметил мужчина.

Он поведал, что Федор, который знаменит своими ролями и режиссерскими работами, на самом деле является интровертом. А это значит, что желание общаться лишний раз с людьми появляется у него не часто. Однако Роднянский считает, что Андреева изменила режиссера в лучшую сторону. «Я дико рад за Фёдора, никогда не видел его таким счастливым», — заявил продюсер.

«Могу сказать точно — встреча с Паулиной изменила его. И всю его жизнь. К лучшему!» — добавил Александр Ефимович.

Он опубликовал фото, на котором Бондарчук и Андреева запечатлены на Каннском кинофестивале, где они впервые предстали как пара. Продюсер решил исполнить просьбу молодоженов и не показывать фото с самой свадьбы.

А вам нравится эта пара?