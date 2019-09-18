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Вопреки слухам, Глюкоза пришла на свадьбу Бондарчука и Андреевой с мужем

Певица поздравляла молодоженов вместе с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым.

Вопреки слухам, Глюкоза пришла на свадьбу Бондарчука и Андреевой с мужем
Глюкоза с мужем появилась на свадьбе Бондарчука и Андреевой/globallookpress.com

Певица Глюкоза появилась на свадьбе режиссёра Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой вместе со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым. Об этом сообщает телеграм-канал «Только никому». Таким образом отпали последние сомнения, что в звездной семье царит взаимопонимание и порядок.

Глюкоза. Фото
Глюкоза пришла с мужем на свадьбу Бондарчука и Андреевой/globallookpress.com

Напомним, что на свадьбе светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова Глюкоза также была с супругом. При этом она еще и исполнила один из своих главных хитов «Невеста» прямо со сцены. Таким образом она поздравила молодоженов с важным днем в их жизни.

Напомним, что слухи о разладе между Глюкозой и Чистяковым не утихают последние несколько месяцев. Исполнительница вдруг стала появляться на публике без обручального кольца. Ранее звезда рассказывала, что у них с Чистяковым не всегда был мир и дружба в отношениях. По ее словам, они несколько раз оказывались на грани развода.

Добавим, что свадьбу Бондарчука и Андреевой, которая прошла в Санкт-Петербурге, в Юсуповском дворце, посетили многие знаменитости. Среди них, к примеру, Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые сами несколько дней назад стали мужем и женой.

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Вопреки слухам, Глюкоза пришла на свадьбу Бондарчука и Андреевой с мужем
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