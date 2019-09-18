На свадьбе Бондарчука было запрещено пользоваться смартфонами

17 сентября отметили свое бракосочетание Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Торжество проходило в Санкт-Петербурге практически под грифом «совершенно секретно». Гостям праздника запретили общаться с представителями СМИ и выкладывать фотографии в Сеть. А чтобы этого не произошло тайком, гостей попросили не брать с собой смартфоны, сообщает телеграм-канал «Mash на мойке».

Тем, кто не мог оставаться без связи, предложили пользоваться кнопочными аппаратами. И неважно, какого полета гость. Именно поэтому в Сети практически нет информации о том, что происходило внутри банкетного зала дома Беггровых на Невском проспекте, где проходил праздник.

Естественно, что всегда найдется тот, кому правила не писаны. Не трудно догадаться, что этим человеком оказалась Ксения Собчак, которая не удержалась и поделилась фотографией со свадьбы. Справедливости ради отметим, что на снимке видно только саму Ксению Анатольевну в шикарном платье и гуляющего на заднем плане мужа Константина Богомолова.