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Свадьба Бондарчука в цифрах: торжество обошлось молодоженам в несколько миллионов

И это по самым скромным подсчетам, не считая всевозможных изысканных нюансов.

Свадьба Бондарчука в цифрах: торжество обошлось молодоженам в несколько миллионов
Федор Бондарчук/globallookpress.com

Готовы ли вы отдать миллион только лишь за аренду свадебного помещения? И это не за год, а всего за один вечер. Федор Бондарчук готов и, главное, способен это сделать. Впрочем, влюбленные мужчины готовы на многое. «Комсомольская правда» сделала примерный финансовый расклад – в какие деньги обошлась свадьба знаменитому режиссеру.

Напомним, торжество по поводу бракосочетания Федора Бондарчука и Паулины Андреевой состоялось 17 сентября в Санкт-Петербурге. Оно прошло сразу в двух местах: днем в Юсуповском дворце, а вечером гости вместе с молодыми переместились в особняк Беггровых на Невском проспекте.  Так вот аренда этих двух помещений обошлась молодым в 800 тысяч рублей. Аренда зала Юсуповского дворца стоит 300 тысяч, дом – 500 тысяч рублей.

Поскольку у свадьбы было два места дислокации, то невеста посчитала дурным тоном появляться в разных местах в одном наряде. Известно, что пошив одного из платьев Паулины (для торжества во Дворце) обошлось ей в сумму не меньше 300 тысяч рублей. Если предположить, что она не стала экономить на втором платье, то ее наряд стоил минимум 600 тысяч рублей. И это без учета туфель, фаты, букета, белья и прочего. (А сколько стоит свадебные прическа и макияж!) То есть, по-большому счету, эту сумму можно смело умножать в полтора раза.

Известно также, что молодожены арендовали для своих гостей номера в отеле «Европа». Они здесь стоят минимум 30 тысяч рублей в сутки, таких номеров явно было не 1 и даже не 10.

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Свадьба Бондарчука в цифрах: торжество обошлось молодоженам в несколько миллионов
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