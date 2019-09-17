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Передали эстафету: Оболенцева и Гигинеишвили появились на свадьбе Бондарчука

На празднование они приехали по отдельности. На торжестве также присутствуют сестры Михалковы. Напомним, что Надежда - бывшая супруга Резо.

Передали эстафету: Оболенцева и Гигинеишвили появились на свадьбе Бондарчука
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оказались в числе приглашенных на свадьбу Бондарчука ФОТО: Instagram

В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга сегодня торжественное событие – Федор Бондарчук и Паулина Андреева празднуют свою свадьбу. На мероприятии ждут не менее 200 гостей, все это известные люди. Среди гостей уже заметили Ксению Собчак и Константина Богомолова. Они были в окружении охранников, всячески старавшихся спрятать пару от любопытных глаз.

К восьми часам вечера прибыли Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева. Экс-супруг Надежды Михалковой совсем недавно официально оформил отношения со своей возлюбленной, но на церемонию супруги приехали не вместе.

Первым появился режиссер. Он вышел из микроавтобуса вместе с журналистом Сергеем Минаевым, а вскоре прибыла его вторая половинка. В отличие от мужа Оболенцева не стала экономить на антураже, ее доставили на торжество на шикарном автомобиле.

Среди гостей была замечена и Надежда Михалкова от которой когда-то Гигинеишвили ушел к Оболенцевой. Несмотря на это обстоятельство, экс-супруги не враждуют и периодически посещают одни и те же мероприятия. Они смогли сохранить достойные отношения.

На свадьбу также приглашены Ксения Раппопорт, Илья  Стюарт, Анна Михалкова, Анна Чиповская с возлюбленным Дмитрием Ендальцевым и многие другие.

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Передали эстафету: Оболенцева и Гигинеишвили появились на свадьбе Бондарчука
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