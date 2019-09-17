Собчак выбрала пышное платье металлического цвета для свадьбы Бондарчука

Недавно в Москве отгремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Теперь пришла очередь другой пары российского шоу-бизнеса. Летом появились слухи, что режиссер Федор Бондарчук наконец-то решил узаконить свои отношения с молодой избранницей Паулиной Андреевой. Они вместе уже три года. Как недавно признался друг Федора, влюбленные уже зарегистрировали свои отношения, а вот пышное торжество решили устроить через неделю после похода в ЗАГС, 17 сентября.

больше по теме Собчак и Богомолов приехали на свадьбу Бондарчука в Санкт-Петербург 17 сентября известный кинорежиссер должен сочетаться браком с актрисой Паулиной Андреевой.

Банкет состоится в роскошном особняке 18 века в центре Санкт-Петербурга. Накануне радостного события влюбленные поселились в пятизвездочном отеле на Невском проспекте, где на следующий день невеста готовилась к свадьбе. Поговаривают, что она будет выглядеть как принцесса в пышном платье Maison Bohemique. Однако уже стало известно, что один из самых ярких нарядов для торжества выбрала Ксения Собчак.

Светская львица приехала в Северную столицу со своим новоявленным мужем. Ее заметили в отеле, где остановились и другие гости Бондарчука и Паулины. Позже она поделилась первым фото с торжества. Телеведущая позировала в пышном платье металлического оттенка с черными бархатными вставками и ниспадающими рукавами. Это творение дизайнера Яны Расковаловой. К слову, Собчак не первый раз выбирает именно ее наряды.

Образ она дополнила ожерельем, а также несильно броским вечерним макияжем. Волосы ей завили в легкую волну. «Ну, что Питер? Пошумим?» — будто дала старт свадебному торжеству Ксения. Напомним, что подробности мероприятия Бондарчук и его избранница решили сохранить в секрете. Однако известно, что всего они пригласили 200 человек. Следить за музыкой и развлекать гостей будут Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс».

Как вам образ Ксении?