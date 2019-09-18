Невеста в мини: в Сети появилось первое видео со свадьбы Бондарчука

17 сентября Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в Юсуповском дворце. Далее вечеринка продолжилась в Доме Бегровых. Пара старалась скрыть это событие от журналистов, однако папарацци все-таки смогли сделать кадры с их торжества.

больше по теме Детали засекреченной свадьбы: Хабенский расписал Бондарчука и Андрееву Торжественная регистрации брака звездной пары прошла на сцене домашнего театра Юсуповского дворца.

На видео от телеграм-канала «Mash на мойке» видно, как молодожены вышли под руку из Дома Бегровых на Невском. На Федоре классический смокинг без бабочки, с расстегнутыми верхними пуговицами. На Паулине — жемчужное платье от Maison Bohemique, сшитое на заказ дизайнерами Андреем Шилковым и Артемом Низовым. Такое платье стоит не менее 300 тыс. рублей. Вероятнее всего, это второе платье невесты за вечер. Обычно мини-платья невесты надевают уже во второй половине торжества.

В числе приглашенных на вечеринку оказались Игорь Верник, Игорь Угольников, Константин Крюков с супругой Алиной, Александр Роднянский также с женой. Эдуард Элоян и Вячеслав Дусмухаметов появились с огромными букетами цветов.

Бондарчук не забыл пригласить и недавних молодоженов Ксению Собчак с Константином Богомоловым, а также Резо Гигинеишвили с Надеждой Оболенцевой. Прибыла Анна Чиповская в паре с Дмитрием Ендальцевым, сестры Михалковы, Анна и Надежда, Антон Златопольский под руку с супругой Дарьей. Среди гостей также можно увидеть Ксению Раппопорт и Илью Стюарта.