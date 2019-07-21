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Седина и морщины: Пресняков вслед за Малаховым «состарил» лицо

Экс-супруг Кристины Орбакайте присоединился к звездному фоточелленджу, представ в образе дедушки.

Седина и морщины: Пресняков вслед за Малаховым «состарил» лицо
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший (Фото: Globallookpress.com)

51-летний Владимир Пресняков-младший вслед за телеведущим Андреем Малаховым решил «состарить» себя с помощью специального приложения на смартфоне. Исполнитель поделился с верными почитателями снимком, показав свое лицо с глубокими мимическими морщинами, носогубными складками. Также у артиста «поседела» борода и волосы. Примечательно, что сам артист по достоинству оценил «преображение».

«Мне нравится», — лаконично подметил экс-супруг Кристины Орбакайте.

К слову, ранее ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» Андрей Малахов опубликовал на личной страничке в Instagram фото, показав, как будет выглядеть в старости. Помимо морщин у возлюбленного бизнесвумен Наталии Шкулевой появилась седина.

Свои лица на фото также состаривали Кристина Асмус, Гарик Харламов, Агата Муцениеце, Виктория Боня, Сати Казанова, Александра Никифорова и многие другие. А Ирина Безрукова с Максимом Галкиным решили «омолодить» себя на снимках, представ в кадре без морщинок.

Напомним, что у Владимира Преснякова-младшего есть уже взрослый сын Никита, юноше 28 лет. Также вместе с певицей Натальей Подольской он воспитывает четырехлетнего Артемия.

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Владимир Пресняков-младшийКристина ОрбакайтеНаталья Подольская

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Седина и морщины: Пресняков вслед за Малаховым «состарил» лицо
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