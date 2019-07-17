ЗВЕЗДЫ

Виктория Боня вслед за Муцениеце показала лицо с «морщинами»

Экс-участница «Дома-2» присоединилась к звездному челленджу, искусственно «состарив» себя на фото с помощью специального приложения на смартфоне.

Виктория Боня вслед за Муцениеце показала лицо с «морщинами»
Виктория Боня (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Виктория Боня вслед за супругой актера из сериала «Мажор» Павла Прилучного решила поучаствовать в звездном челлендже, показав, как она якобы будет выглядеть в старости. При этом экс-участница «Дома-2» не без иронии подметила, что с подобными возрастными изменениями кожи она столкнется только к своему 100-летию.

«Моя очередь!! Здесь мне 102 года. Как я вам?!» — обратилась к подписчикам Виктория.

Ранее Агата Муцениеце показывала себя с сединой, мимическими морщинками, носогубными складками, отечностью лица, припухшими веками и гусиными лапками в уголках глаз. Свои лица состаривали и другие знаменитости, среди которых: Кристина Асмус, Гарик Харламов, Яна Рудковская, Евгений Плющенко и многие другие. Не поддержали популярность «возрастных» снимков с морщинами актриса Ирина Безрукова и супруг Аллы Пугачевой — Максим Галкин. Они «омолодили» себя на фото.

Виктория Боня показала себя с морщинами (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

По словам Виктории, она отдает себе отчет в том, что выглядит значительно лучше многих двадцатилетних девушек за счет правильного питания и физических нагрузок. Боня тщательно следит за своей внешностью. При этом модель утверждает, что самостоятельно зарабатывает себе на жизнь. Экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита занимается выпуском собственной линии одежды. У модели подрастает семилетняя дочка Анджелина Летиция.

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Виктория Боня вслед за Муцениеце показала лицо с «морщинами»
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