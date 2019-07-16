Морщины и седина: Муцениеце показала себя в образе «старушки»

С помощью приложения Face App на смартфоне супруга Павла Прилучного «состарила» себя на фото.

30-летняя Агата Муцениеце показала себя в образе «старушки». Вслед за другими знаменитостями — Кристиной Асмус, Гариком Харламовым, Ксенией Собчак — девушка показала, как будет выглядеть в старости. С помощью специального приложения на смартфоне возлюбленная актера из сериала «Мажор» Павла Прилучного обработала одно из фото, искусственно «состарившись» в кадре. Позже в Stories знаменитость поделилась результатами своего «преображения». Так, у Агаты появилась седина, глубокие мимические морщинки, носогубные складки, небольшой оттек лица, гусиные лапки в уголках глаз, межбровная морщинка.

Напомним, что вместе с Павлом Прилучным актриса воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию. По словам Агаты, этим летом она отправила отпрысков погостить у бабушки в деревне под Ригой.

В отличие от большинства звездных родителей, Муцениеце и Прилучный стараются самостоятельно справляться с детьми. Разумеется, иногда им приходится обращаться к помощи опытных нянечек, как это делает модель Виктория Лопырева.