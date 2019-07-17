Седая борода: Малахов поддался на эксперимент со «старением»

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» присоединился к звездному челленджу на «состаренные» лица. Как и другие знаменитости отечественного шоу-бизнеса, Андрей Малахов отретушировал свое фото в специальном приложении на смартфоне, увидев, как предположительно он будет выглядеть в старости. Так, у супруга бизнесвумен Натальи Шкулевой появилась седая борода, мимические морщинки, носогубные складки. А некогда густые локоны потеряли свой блеск.

Ранее свои «состаренные» лица показывали актриса Агата Муцениеце, модель Виктория Боня, Кристина Асмус, Гарик Харламов, Яна Рудковская, Евгений Плющенко и многие другие.

Напомним, что еще до перехода на телеканал «Россия-1» Андрей Малахов вел программу «Пусть говорят» на Первом канале. Его место на ток-шоу занял диктор Дмитрий Борисов. Избранник Натальи Шкулевой заменил Бориса Корчевникова в передаче «Прямой эфир».

Вместе с супругой Андрей Малахов воспитывает сына Александра. В ноябре малышу исполнится два годика. Как настоящий семьянин, все свободное время шоумен старается проводить дома с близкими.