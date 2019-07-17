Александра Никифорова присоединилась к массовому фоточелленджу

26-летняя партнерша Али Эрсана Дуру по русско-турецкому сериалу «Султан моего сердца» присоединилась к массовому «фото-старению». На личной страничке в Instagram Александра Никифорова опубликовала свежий кадр, подметив, что и она не осталась в стороне от звездного челленджа. В кадре актриса запечатлена с синим платком на голове.

«Крепость пала. Я присоединилась к массовому фото старению. Здорово, что приложение может состарить лицо, кожу вокруг глаз, но не сами глаза, точнее их выражение! А самое приятное, что на этом фото я очень похожа на свою бабушку», — отметила Никифорова.

Ранее Александра призналась, что ее подписчики все чаще спрашивают о том, какие отношения связывают ее с Али Эрсаном Дуру. Сама Никифорова утверждает, что относится к нему, как брату. По словам актрисы, ей было сложно отыгрывать сцены с поцелуями. Девушка одна воспитывает трехлетнюю дочь Анну от режиссера Евгения Семенова.