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Александра Никифорова присоединилась к массовому фоточелленджу

Партнерша Али Эрсана Дуру по русско-турецкому сериалу «Султан моего сердца» показала себя в образе «старушки».

Александра Никифорова присоединилась к массовому фоточелленджу
Александра Никифорова и Али Эрсан дуру (Фото: кадр из сериала "Султан моего сердца")

26-летняя партнерша Али Эрсана Дуру по русско-турецкому сериалу «Султан моего сердца» присоединилась к массовому «фото-старению». На личной страничке в Instagram Александра Никифорова опубликовала свежий кадр, подметив, что и она не осталась в стороне от звездного челленджа. В кадре актриса запечатлена с синим платком на голове.

«Крепость пала. Я присоединилась к массовому фото старению. Здорово, что приложение может состарить лицо, кожу вокруг глаз, но не сами глаза, точнее их выражение! А самое приятное, что на этом фото я очень похожа на свою бабушку», — отметила Никифорова.

Ранее Александра призналась, что ее подписчики все чаще спрашивают о том, какие отношения связывают ее с Али Эрсаном Дуру. Сама Никифорова утверждает, что относится к нему, как брату. По словам актрисы, ей было сложно отыгрывать сцены с поцелуями. Девушка одна воспитывает трехлетнюю дочь Анну от режиссера Евгения Семенова.

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Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердцатурецкие сериалы

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Александра Никифорова присоединилась к массовому фоточелленджу
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